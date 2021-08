Album-Streit um CCN: Amazon storniert Bestellungen von Fler-Fans

Der Streit um den Albumnamen CCN geht in die nächste Runde. Erst im vergangenen Monat standen die Rapper Bushido und Fler vor Gericht. Damals entschied der Richter für Bushido, demnach darf Fler keine Musikalben verkaufen oder bewerben, die den Namen CCN tragen. Der Rapper blieb allerdings stur, plante den Release weiter und nahm bereits Vorbestellungen entgegen. Nun bekam er von Amazon die Rechnung.

Das Album CCN von Fler und Bass Sultan Hengzt soll am 24. Dezember 2021 veröffentlicht werden. Die dazugehörige CCN-Box mit dem Album und einer Jacke konnte schon vorab bestellt werden. Insgesamt gab es wohl schon über 4000 Bestellungen, bis Amazon sie allesamt storniert hat. Fler äußerte sich dazu auf Twitter:

„Wie viele von Euch mitbekommen haben, hat Amazon die „Carlo Cokxxx Nutten“-Box-Bestellungen storniert… Bushido möchte also die harte Tour. Ihr bekommt morgen ein Update dazu! Sorry an die 4000 Fans die eventuell ihre Box nochmal bestellen müssen!“

