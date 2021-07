Bushido erwirkt einstweilige Verfügung gegen Fler

Das Landesgericht Berlin hat in Bezug auf die Namensrechte um „CCN“ entschieden: Fler darf laut „BZ“ vorerst keine Musikalben mit dem Namen CARLO COKXXX NUTTEN veröffentlichen oder veröffentlichen lassen. Ebenso wenig darf er sie bewerben oder bewerben lassen. Die Zivilkammer habe Fler mit Ordnungsmitteln bei jeglicher Form des Zuwiderhandelns gedroht. Dies ist zunächst aber nur eine einstweilige Verfügung und kein Urteil. Fler kann nun innerhalb eines Monats in Berufung gehen und werde dies nach eigenen Aussagen auch tun.

Die natürliche Konsequenz aus einem Verbot für mein „CCN“ würde bedeuten, ich könnte ihm auch alle seine „CCN’s“ untersagen […] in der Vergangenheit […] Plus die neuen „CCN’s“ die er vielleicht noch machen will, was mir egal ist […].