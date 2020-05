Das wird Dich auch interessieren





Altin Gün ist eine sechsköpfige Band aus Holland. Sie macht anatolische Rock- und Folkmusik, die bis in die 1970er-Jahre der Türkei zurückreicht. Als Jasper Verhulst auf einer Istanbulreise die dortige Musik entdeckte, stand für ihn fest: Er will sie nicht nur konsumieren, sondern selber machen. Daraufhin gründete er 2017 Altın Gün (übersetzt: Goldener Tag), in der nur ein einziges Bandmitglied Wurzeln in der Türkei hat. Seit der Gründung ging es für die Band stets bergauf, 2019 wurden sie sogar für einen Grammy nominiert. Altin Gün ist vor allem eine Live-Band und ohne Festivalsommer sieht es auch für sie nicht gut aus. Warum sich Jasper Verhulst in Zeiten von Corona trotzdem keine Sorgen um die Existenz seiner Band macht, erfahrt Ihr im folgenden Interview.

ME: Was sind die Folgen der Konzert-Absagen für euch als Band und für eure Crew?

Verhulst: Für unsere Crew ist es in etwa das Gleiche wie für uns. Keine Shows bedeutet, dass es keine oder weniger Einnahmen gibt. Ich weiß, dass unser Live-Toningenieur gerade im Studio arbeitet. Er mischt Lieder für andere Leute. Das ist etwas, was er immer noch tun kann. Damit hat er Glück. Aber unser Tourmanager arbeitet auch für eine Konzerthalle hier in Amsterdam, die jetzt geschlossen ist. Meine Miete ist sehr niedrig. Aber manche Leute müssen 900 Euro bezahlen.

Was muss für euch im Moment am dringendsten geklärt werden?

Vieles ist natürlich noch unklar. Es wäre schön zu wissen, wann wir wieder Shows spielen können, aber wir wissen es einfach nicht. Niemand kann wirklich sagen, wie sich diese Situation entwickeln wird. Vielleicht gibt es bald eine Impfung. Dann könnte sich alles ändern. Schwer zu sagen, aber alles, was wir tun können, ist weiter Musik zu machen. Wir arbeiten jetzt an einem neuen Album. Wir machen einfach so weiter, und ansonsten werden wir nur versuchen, mit kleinen Jobs hier und da zu überleben.

Könnt ihr umreißen, wie groß der finanzielle Verlust für euch ist?

Wir bekommen etwas Geld von Plattenläden und Streaming, aber das ist sehr wenig. Also sind wir jetzt im Grunde ohne Einkommen, weil wir keine Shows spielen können. Wir müssen das einfach akzeptieren und weiter versuchen, das Beste aus der Situation zu machen.