Mila Kunis & Ashton Kutcher entschuldigen sich für Danny-Masterson-Zeugnis

Das Hollywood-Paar setzte sich vor Gericht für ihren ehemaligen Kollegen ein. Das sorgte für Unmut.

Mila Kunis und Ashton Kutcher haben sich für ihre Unterstützung für Danny Masterson entschuldigt. Das Ehepaar, das Ende der 90er bis Mitte der 2000er an der Seite von Masterson in der Sitcom „Die wilden Siebziger“ mitspielte, setzte sich vor Gericht für den mittlerweile verurteilten Schauspieler ein. Danny Masterson wurde am 7. September 2023 wegen zweifacher Vergewaltigung zu mindestens 30 Jahren Haft verurteilt.

In einem Video auf Kutchers Instagram-Profil wandte sich das Paar an die Öffentlichkeit, nachdem sie sich zuvor heftiger Kritik ausgesetzt sahen. Kunis und Kutcher hatten einen Leumundszeugnis an die Richter verfasst, in dem sie ihren Ex-Schauspielkollegen Danny Masterson verteidigten. Das Schreiben über seine angeblich aufrichtige Persönlichkeit sollte das Strafmaß für den 47-Jährigen senken. Masterson wurde aber der Vergewaltigung zweier Frauen im Jahre 2003 für schuldig befunden und zu 30 Jahren bis zu einer lebenslänglicher Haft verurteilt. In einem dritten mutmaßlichen Fall kam es zu keinen Schuldspruch.

„Wir sind uns der Schmerzen bewusst, die unser Leumundszeugnis im Namen von Danny Masterson angerichtet hat“, beginnt Kutcher das Video. Mila Kunis führte daraufhin aus: „Wir unterstützen die Opfer, wir haben das durch unsere Arbeit stets getan und werden dies auch zukünftig tun.“ Die Kritik an den beiden wiegt auch schwer, da sie sich an der Thorn-Stiftung beteiligen, die sich für Opfer von Kindesmissbrauch und Menschenhandel einsetzen. Chrissie Bixler, das angeblich dritte Opfer von Masterson, sowie Kommentare in den sozialen Medien warfen Kutcher und Kunis hingegen Heuchelei vor.

Seht hier das komplette Statement von Mila Kunis und Ashton Kutcher: