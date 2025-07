Noel Gallagher: „Ohne Bonehead gäbe es die Oasis-Reunion nicht“

Oasis in Cardiff: So reagiert das Internet auf die Reunion-Show

Noel Gallagher hat beim zweiten Oasis-Konzert in Cardiff offenbart, dass die Wiedervereinigung von Oasis angeblich maßgeblich Gitarrist Paul „Bonehead“ Arthurs zu verdanken sei. Hier mehr dazu.

„Wenn er nicht gewesen wäre …“

Oasis hatten nach 16 Jahren Pause am Freitagabend, den 4. Juli, ihre Rückkehr auf der Bühne gefeiert. Zum Auftakt der „Oasis-Live-’25“-Tour spielten die Gallagher-Brüder vor über 70.000 Fans. Gemeinsam mit ihnen und Bonehead standen auch Gem Archer, Andy Bell und Joey Waronker auf der Stage.

Bereits im März 2025 wurde bestätigt, dass Paul „Bonehead“ Arthurs Teil des Line-ups sein würde. Er gehörte von Beginn an zur Gruppe, verließ Oasis allerdings im Jahr 1999 während der Aufnahmen zu STANDING ON THE SHOULDER OF GIANTS.

Als Noel Gallagher alle Mitglieder bei der Show vorstellte, fügte er in Bezug auf Bonehead konkret hinzu: „Wenn er nicht gewesen wäre, wäre das alles nicht passiert“, so der Gitarrist und Songwriter am Samstagabend, den 5. Juli, während des zweiten Reunion-Konzerts im Principality Stadium in der walisischen Stadt. Was genau Bonehead getan oder gesagt hatte und in welchem Kontext dies stattfand, bleibt jedoch für die Öffentlichkeit unklar. Weitere Worte wurden dazu nämlich nicht verloren.

Was sonst noch passierte: Oasis gedenken verstorbenem Fußballer

Die Setlist umfasste zahlreiche Hits aus allen Schaffensphasen der Band. Darunter „Morning Glory“, „Don’t Look Back in Anger” und auch „Wonderwall“. Am ersten Abend, am 4. Juli, widmete Liam Gallagher den Song „Live Forever“ zudem dem tödlich verunglückten Fußballer Diogo Jota vom FC Liverpool.

Hier Live-Eindrücke vom Oasis-Konzert auf Instagram:

Nach den Konzerten in Cardiff stehen nun weitere Auftritte an. Geplant sind unter anderem Shows in Manchester (Heaton Park), London (Wembley Stadium), Edinburgh, Dublin sowie später in Nordamerika, Südamerika, Australien, Südkorea und Japan. Für Deutschland gibt es bisher keine Live-Pläne.