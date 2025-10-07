Anika Nilles: Rush holen sich eine Drummerin aus Mannheim auf Tour
Sie tritt in die Fußstapfen von Schlagzeuger Neil Peart, der im Januar 2020 verstorben ist.
Rush gehen 2026 wieder auf Konzertreise. Geddy Lee und Alex Lifeson verkündeten am 6. Oktober in den sozialen Medien ihre 50-Jahre-Jubiläumstournee. Gleichzeitig gaben sie bekannt, dass Anika Nilles die Band an den Drums begleiten wird.
Nilles übernimmt damit die Rolle des früheren Rush-Schlagzeugers Neil Peart, der am 7. Januar 2020 verstarb. Die Tour ist ihm gewidmet.
Rush-Tour startet im Sommer
Die „Fifty Something“-Tour umfasst zwölf Auftritte in den USA. Der Auftakt ist im Juni, das letzte Konzert findet Mitte September statt. Bei allen Shows wird Anika Nilles, 41, mit dabei sein – die Schlagzeugerin, die zuvor Jeff Beck unterstützte.
- 07. Juni – Los Angeles, CA @ Kia Forum
- 09. Juni – Los Angeles, CA @ Kia Forum
- 18. Juni – Mexiko-Stadt, MX @ Palacio de los Deportes
- 24. Juni – Fort Worth, TX @ Dickies Arena
- 26. Juni – Fort Worth, TX @ Dickies Arena
- 16. Juli – Chicago, IL @ United Center
- 18. Juli – Chicago, IL @ United Center
- 28. Juli – New York, NY @ Madison Square Garden
- 30. Juli – New York, NY @ Madison Square Garden
- 07. Aug. – Toronto, ON @ Scotiabank Arena
- 09. Aug. – Toronto, ON @ Scotiabank Arena
- 17. Sept. – Cleveland, OH @ Rocket Arena
Rush feiern die Virtuosität ihres neuen Mitglieds
In ihrer Ankündigung betonte die Band besonders die Virtuosität der neuen Drummerin. Lee und Lifeson erklärten: „Wie wir alle wissen, war Neil unersetzlich. Doch das Leben steckt voller Überraschungen, und wir haben eine bemerkenswerte neue Person kennengelernt – eine unglaubliche Schlagzeugerin und Musikerin, die ein weiteres Kapitel zu unserer Geschichte hinzufügt, während sie ihre eigene faszinierende musikalische Reise fortsetzt. Ihr Name ist Anika Nilles, und wir könnten nicht glücklicher sein, sie unseren treuen und engagierten Rush-Fans vorzustellen, von denen wir wissen, dass sie ihr jede Chance geben werden, dieser fast unmöglichen Rolle gerecht zu werden.“
Auf YouTube längst eine Größe
Anika Nilles ist im Internet längst bekannt. Auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht sie regelmäßig Clips und zählt dort über 225.000 Follower:innen. Für Rush ist es dennoch ein außergewöhnlicher Schritt, ein neues Bandmitglied willkommen zu heißen – schließlich gab es seit 1974 keine Neubesetzung mehr.