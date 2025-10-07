Anika Nilles: Rush holen sich eine Drummerin aus Mannheim auf Tour

Neil Peart: So reagierten Dave Grohl, Metallica und Co. auf den Tod des legendären Rush-Drummers

Sie tritt in die Fußstapfen von Schlagzeuger Neil Peart, der im Januar 2020 verstorben ist.

Rush gehen 2026 wieder auf Konzertreise. Geddy Lee und Alex Lifeson verkündeten am 6. Oktober in den sozialen Medien ihre 50-Jahre-Jubiläumstournee. Gleichzeitig gaben sie bekannt, dass Anika Nilles die Band an den Drums begleiten wird.

Nilles übernimmt damit die Rolle des früheren Rush-Schlagzeugers Neil Peart, der am 7. Januar 2020 verstarb. Die Tour ist ihm gewidmet.

Rush-Tour startet im Sommer

Die „Fifty Something“-Tour umfasst zwölf Auftritte in den USA. Der Auftakt ist im Juni, das letzte Konzert findet Mitte September statt. Bei allen Shows wird Anika Nilles, 41, mit dabei sein – die Schlagzeugerin, die zuvor Jeff Beck unterstützte.

07. Juni – Los Angeles, CA @ Kia Forum

09. Juni – Los Angeles, CA @ Kia Forum

18. Juni – Mexiko-Stadt, MX @ Palacio de los Deportes

24. Juni – Fort Worth, TX @ Dickies Arena

26. Juni – Fort Worth, TX @ Dickies Arena

16. Juli – Chicago, IL @ United Center

18. Juli – Chicago, IL @ United Center

28. Juli – New York, NY @ Madison Square Garden

30. Juli – New York, NY @ Madison Square Garden

07. Aug. – Toronto, ON @ Scotiabank Arena

09. Aug. – Toronto, ON @ Scotiabank Arena

17. Sept. – Cleveland, OH @ Rocket Arena

Rush feiern die Virtuosität ihres neuen Mitglieds

In ihrer Ankündigung betonte die Band besonders die Virtuosität der neuen Drummerin. Lee und Lifeson erklärten: „Wie wir alle wissen, war Neil unersetzlich. Doch das Leben steckt voller Überraschungen, und wir haben eine bemerkenswerte neue Person kennengelernt – eine unglaubliche Schlagzeugerin und Musikerin, die ein weiteres Kapitel zu unserer Geschichte hinzufügt, während sie ihre eigene faszinierende musikalische Reise fortsetzt. Ihr Name ist Anika Nilles, und wir könnten nicht glücklicher sein, sie unseren treuen und engagierten Rush-Fans vorzustellen, von denen wir wissen, dass sie ihr jede Chance geben werden, dieser fast unmöglichen Rolle gerecht zu werden.“

Auf YouTube längst eine Größe

Anika Nilles ist im Internet längst bekannt. Auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht sie regelmäßig Clips und zählt dort über 225.000 Follower:innen. Für Rush ist es dennoch ein außergewöhnlicher Schritt, ein neues Bandmitglied willkommen zu heißen – schließlich gab es seit 1974 keine Neubesetzung mehr.