Arcade Fire teasern neuen Song „Sign Of Life“ an – hier die Tracklist des neuen Albums „EVERYTHING NOW“

Es herrschen wieder Arcade-Fire-Festtage: Innerhalb nur weniger Wochen lässt die Band den dritten neuen Song ihres kommenden Albums EVERYTHING NOW hören – zumindest auszugsweise. Auf Twitter und Instagram posteten Arcade Fire einen elfsekündigen Auszug des Tracks „Sign Of Life“, im Video dazu sieht man die kopflosen Bandmitglieder in goldenen Anzügen.

Das kurze Video wird flankiert mit dem Datum „6/30/17“. Wir gehen also mal fest davon aus, dass wir morgen den neuen Song in voller Länge hören und ein Video dazu sehen können.

Erst vor zwei Wochen veröffentlichten Arcade Fire ein Video zu „Creature Comfort“, einer eingängigen Synthie-Hymne mit wichtiger Botschaft. „Creature Comfort“ war nach dem Titeltrack „Everything Now“ der zweite neue Song aus Arcade Fires kommendem Album EVERYTHING NOW. Der Nachfolger von REFLEKTOR aus dem Jahr 2013 erscheint am 28. Juli 2017 und wurde von Arcade Fire selbst zusammen mit Thomas Bangalter (Daft Punk) und Steve Mackey (Pulp) produziert, Co-Produzent war Markus Dravs (Kings Of Leon, Coldplay, Florence + the Machine, Mumford & Sons). Die Aufnahmen fanden in den Boombox Studios in New Orleans, Sonovox Studios in Montreal und im Gang Recording Studio in Paris statt.

Die nun veröffentlichte Tracklist von „EVERYTHING NOW“ liest sich wie folgt:

01 Everything_Now (continued)

02 Everything Now

03 Signs of Life

04 Creature Comfort

05 Peter Pan

06 Chemistry

07 Infinite Content

08 Infinite_Content

09 Electric Blue

10 Good God Damn

11 Put Your Money on Me

12 We Don’t Deserve Love

13 Everything Now (continued)

Für die weiteren Details zum neuen Album von Arcade Fire zitieren wir aus der Pressemitteilung:

„Das neue Album ist die erste Veröffentlichung der Band im Rahmen einer neuen Partnerschaft mit der globalen Medien- und E-Commerce-Plattform Everything Now.“

„Alle Vorbesteller erhalten den Song als Sofort-Download, auch bei allen Streaming-Diensten ist “Everything Now” ab sofort verfügbar. Das Album erscheint als CD, Kassette und (schwarzem) Vinyl – in zwanzig verschiedenen Artwork-Varianten mit dem Albumtitel in zwanzig verschiedenen Sprachen. Darüber hinaus ist eine limitierte exklusive “Night”-Verpackungsvariante der CD und der (farbigen) Vinyl-Ausgabe erhältlich.“

Ihre ebenfalls angekündigte „Infinite Content“-Tour führt Arcade Fire im Herbst quer durch Nordamerika, unter anderem werden Wolf Parade, Broken Social Scene, Angel Olsen, Phantogram, Preservation Hall Jazz Band und Grandmaster Flash im Vorprogramm auftreten. Zwei Konzerte in Deutschland kündigten Arcade Fire ebenfalls an. In Köln spielten sie am 16. Juni, am kommenden Sonntag geben Arcade Fire ein ausverkauftes Konzert in der Berliner Wuhlheide. Sänger Win Butler legt danach wohl noch in einem Club in Berlin-Mitte auf.