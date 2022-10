Arctic Monkeys kündigen Deutschland-Tour 2023 an – hier die Termine und Tickets

Das langersehnte, siebte Studioalbum THE CAR von Arctic Monkeys erscheint am 21. Oktober. Als erster Vorbote wurde bereits Ende August die Single „There’d Better Be A Mirrorball“ veröffentlicht. Mit „Body Paint“ ist am 29. September ein zweiter neuer Song erschienen. US- und UK-Tourdaten kündigte die britische Band ebenfalls an – und nun kommen auch Konzerte in Deutschland dazu.

Arctic Monkeys auf Deutschland-Tour 2023

Di. 25.04.2023 München Zenith

Do. 27.04.2023 Hamburg Sporthalle

Di. 02.05.2023 Berlin Mercedes-Benz Arena

Mi. 03.05.2023 Oberhausen Rudolf-Weber-Arena

Mo. 08.05.2023 Frankfurt Festhalle

Der allgemeine Vorverkauf startet am 14. Oktober 2022 um 10 Uhr.

Weitere Ticketinformationen:

PayPal Prio Tickets:

Mi, 12.10.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden) www.livenation.de/paypal

MagentaMusik Prio Tickets:

Mi, 12.10.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden) www.magentamusik.de/prio-tickets

THE CAR wird der Nachfolger zum 2018 erschienenen Arctic-Monkeys-Album TRANQUILITY BASE HOTEL & CASINO. ME-Autor Albert Koch befand damals: „Die größte Gitarrenband ihrer Generation hat die Gitarren einer freiwilligen Selbstkontrolle unterzogen, Songs und Arrangements geschrieben, die nicht ins Indie-Rock-Raster passen, die Rock-Manierismen vorübergehend abgelegt.“ Die Anfänge ihrer Diskografie fasste er in seiner Rezension wie folgt zusammen: „Das Debüt WHATEVER PEOPLE SAY I AM, THAT’S WHAT I’M NOT bündelte Anfang 2006 noch einmal die Indie-Hysterie der mittleren Nullerjahre und markierte gleichzeitig ihren Endpunkt. FAVOURITE WORST NIGHTMARE ein Jahr später war die heavy Ausgabe des Debüts mit gut gesetzten 60s-Infusionen. HUMBUG erweiterte 2009 das Spektrum um Psych-, Surf- und Hardrock, SUCK IT AND SEE 2011 um US-Schweinerock, was in einem richtigen Scheißalbum resultierte. Danach hatte man die Arctic Monkeys abgeschrieben als eine von vielen Indie-Bands aus den Nullerjahren, die den Faden verloren hatten und ganz sicher bald an irgendetwas zerbrechen würden (gerne genommen: Drogen, Rockstar-Allmachtfantasien, kreativer Burn-out). AM schließlich markierte im Jahr 2013 die überraschende Rückkehr der Band aus Sheffield zu ihrem mysteriösen Eklektizismus unter Indie-Rock-Vorzeichen.“