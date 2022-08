Arctic Monkeys: Alex Turner hat ein Video zu „There’d Better Be A Mirrorball“ gedreht

Vor ein paar Tagen haben die Arctic Monkeys haben ihr siebtes Studioalbum angekündigt: „The Car“ erscheint am 21. Oktober und enthält zehn neue, von Alex Turner komponierte Songs. Entstanden ist die Platte an verschiedenen Orten: Neben den RAK Studios in London und den La Frette Studios in Paris, haben die vier Musiker einen Teil der Aufnahmen in dem ehemaligen Kloster Butley Priory im englischen Suffolk gemacht. Produziert wurde der Langspieler erneut von James Ford.

Bei ihrem Auftritt auf dem Zürich Open Air hatten die Arctic Monkeys erstmalig den zweiten Song auf der Platte namens „I Ain’t Quite Where I Think I Am“ dargeboten.

Nun haben sie ihre erste offizielle neue Single inklusive Video, gedreht von Sänger Alex Turner selbst, veröffentlicht: Hört und seht den THE CAR-Opener „There’d Better Be A Mirrorball“ hier im Stream.

In einem Interview sprach Turner bereits über die neue Platte. Er sagte unter anderem: „Auf dieser Platte ist die Science-Fiction vom Tisch. Wir sind zurück auf der Erde“.

Vorverkauf startet

Der Pressetext zu THE CAR verspricht „einige der besten und beeindruckendsten Gesangsdarbietungen“ in Alex Turners Karriere. Auf der bandeigenen Website wird THE CAR als limitierte, grau marmorierte LP erhältlich sein. Eine cremefarbene Vinyl wird in unabhängigen Plattenläden angeboten. Außerdem erscheint das Album als Standard-LP, CD, Kassette und digital. Der Vorverkauf der physischen Formate startete am 24. August.

Trackliste von THE CAR

1. There’d Better Be A Mirrorball

2. I Ain’t Quite Where I Think I Am

3. Sculptures Of Anything Goes

4. Jet Skis On The Moat

5. Body Paint

6. The Car

7. Big Ideas

8. Hello You

9. Mr Schwartz

10. Perfect Sense

„Es wird nie wieder so sein wie ‚R U Mine?‘“

Bereits im Mai hatte der Schlagzeuger Matt Helders einen Ausblick auf die Couleur kommender Musik seiner Band gegeben. „Es wird nie wieder so sein wie ‚R U Mine?‘ und all dieses Zeug, du weißt schon, die schweren Riffs und so“, sagte er in einem Interview. Dennoch könne man zumindest mit einigen Riffs rechnen, so der Musiker. Die neuen Stücke seien wieder ein wenig schneller geraten, als das bisher letzte Album der Alternative-Rock-Gruppe. Im Groben aber werden die Songs klanglich dort weitermachen, wo TRANQUILITY BASE HOTEL & CASINO aufgehört habe.