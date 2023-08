„Barbie“ ist der finanziell erfolgreichste Film von Warner Bros.

„Barbie“ sticht mit seinem Einspielergebnis sogar den finalen Film der „Harry Potter“-Reihe aus.

Die Rekordjagd von „Barbie“ geht weiter. Nachdem Greta Gerwigs Werk über die ikonische Puppe schon Margot Robbie zur Topverdienerin machte, ist das Filmstudio Warner Bros. als nächstes dran. Denn „Barbie“ ist jetzt der erfolgreichste Film, den das Studio je produziert und veröffentlicht hat. Damit überholt der Streifen sogar einen Vertreter aus dem „Harry Potter“-Franchise.

„Barbie“ knackt locker die Milliarden-Marke

In diesem Sommer dominieren „Barbenheimer“ die weltweiten Kinos. Unter dem Kofferwort sind natürlich „Barbie“ und Christopher Nolans „Oppenheimer“ gemeint. Die grundverschiedenen Filme wurden von der Internet-Community zum Must-Watch-Double-Feature der heißen Monate erklärt und der Hype zündete. Während Nolans Biopic über den gleichnamigen Physiker zur erfolgreichsten Nummer zwei aller Zeiten am Box-Office wurde, behauptet sich „Barbie“ nach wie vor auf dem ersten Platz.

Beachtliche 1,342 Milliarden US-Dollar spielte der Film bisher an den weltweiten Kinokassen ein. Ein Rekordergebnis für das Filmstudio Warner Bros. Mit diesem Ergebnis stieß „Barbie“ sogar eine andere Kindheitsikone vom Thron – nämlich „Harry Potter“. Der finale Teil der Fantasy-Reihe, „Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2“, war mit dem gleichen Profit der bisherige Topverdiener des Studios. Die Inflationsrate ist hierbei jedoch nicht mit einberechnet.

„Barbie“ schickt sich langsam aber sicher an, in die Reihe der finanziell erfolgreichsten Filme aufzusteigen. Auf der ewigen Liste schiebt sich das Werk bald an der aktuellen Nummer 15, „Super Mario Bros.“, vorbei. Wenn es weiter so gut für „Barbie“ läuft, würde er demnächst „Frozen 2“ auf der 14 überholen. Auf dem ersten Platz steht übrigens immer noch ungeschlagen James Camerons „Avatar“, der fast drei Milliarden US-Dollar einspielte, allerdings damals noch für 20th Century Fox.