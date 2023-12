Beyoncé veröffentlicht vor der Kinopremiere ihres Konzertfilms einen dazugehörigen Song.

Beyoncé veröffentlicht ihre neue Single „My House“ und damit die erste Musik seit ihrem Album 2022. Ursprünglich untermalt der Track den Abspann ihres neuen Films „Renaissance“. Darin zeigt die 42-Jährige Tour-Mitschnitte und gibt ebenfalls einen Blick hinter die Kulissen. Vor der Veröffentlichung des Films an diesem Wochenende kann der Song nun bereits in voller Länge gestreamt werden. „Renaissance“ wird weltweit in den Kinos ausgestrahlt.

Hier in die neue Single reinhören

Bei dem Film handelt es sich sowohl um ein Konzertfilm als auch eine Dokumentation. In dieser soll der Verlauf der „Renaissance World Tour“ nachgezeichnet werden – von der Eröffnung in Stockholm, Schweden, bis zum Abschluss in Kansas City, Missouri. Dabei sollen Beyoncés harte Arbeit beleuchtet und ein Einblick hinter ihre Motivation gegeben werden. Neben zahlreichen Tänzer:innen, Backgroundsänger:innen und Effekten, sorgte vor allem eine für viel Aufmerksamkeit: Beyoncés Tochter Blue Ivy. Diese begleitete ihre Mutter auf der Tour und kam als Tänzerin mit auf die Bühne.

2022 erschien Beyoncés siebtes Studioalbum RENAISSANCE und eroberte damit die Spitze der US-amerikanischen „Billboard 200“-Albumcharts. Damit schaffte es „Queen B“ sieben Mal in Folge die oberste Position zu erlangen und knackte damit einen Rekord.