Beyoncé: Ab Dezember ist ihr „Renaissance“-Konzertfilm in den Kinos

Beyoncé hat ihre Tour filmen lassen und bringt sie als Konzertfilm raus. Den Trailer gibt's hier.

Beyoncé hat auf Instagram einen Trailer zu ihrem neuen Konzertfilm „Renaissance“ geteilt, der während ihrer Tour in Nordamerika und Europa mit dem gleichnamigen Album gedreht wurde.

Der Film soll laut US-Medien noch in diesem Jahr, ab 1. Dezember 2023, in die Kinos kommen. Darin enthalten sein sollen unter anderem Konzertmitschnitte zweier Auftritte in ihrer Heimatstadt Houston sowie Hintergründe zu der Entstehung des Albums.

Beyoncé erfüllt Wünsche auf Instagram

Die Tatsache, dass ihr Beitrag auf der Social-Media-Plattform eine Bildunterschrift enthält, versetzt ihre etwa 317 Millionen Follower:innen in der Kommentarspalte regelrecht in Schnappatmung – üblicherweise teilt die 42-jährige Sängerin ihre Fotos nämlich ohne jegliche Begleitkommentare. Beyoncé titelt: „Be careful what you ask for, ‘cause I just might comply.“ Auf Deutsch: „Sei vorsichtig, was du dir wünschst, denn ich könnte es vielleicht erfüllen.“

Mehr über Beyoncé und die „Renaissance World Tour“

Von Mai bis September 2023 war der US-Superstar auf Welttour. Bis zum 27. September hat sie mit ihrer spektakulären Bühnenshow insgesamt 56 Konzerte in Nordamerika und Europa absolviert.

Nach der äußerst erfolgreichen Veröffentlichung ihres siebten Studioalbum RENAISSANCE ist die „RENAISSANCE WORLD TOUR“ Beyoncés erste Solo-Tournee seit über sechs Jahren. In Deutschland war Beyoncé im Juni 2023 für drei Konzerte zu sehen.