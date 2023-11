Beyoncé: Gibt es neue Musik im „Renaissance“-Konzertfilm zu hören?

Am 01. Dezember ist Kinostart. Erfahrt hier, welche musikalische Überraschungen der Konzertfilm bereithält.

Von Mai bis September 2023 war US-Superstar Beyoncé auf Welttournee. Bis zum 27. September 2023 hat sie mit ihrer spektakulären Bühnenshow insgesamt 56 Konzerte in Nordamerika und Europa absolviert. Die „Renaissance“-Tour hat die Sängerin zudem filmen lassen und nun ist der wie die Tour benannte Konzertfilm ab dem 01. Dezember in den Kinos zu sehen. Erfahrt hier mehr zu den musikalischen Überraschungen sowie der Kinolaufzeit und der Streamingverfügbarkeit.

Wie lange wird der Film in Kinos laufen?

Zwei Stunden und 48 Minuten lang können Fans in „Renaissance“ Konzertmitschnitte, Behind-the-Scenes-Aufnahmen sowie Hintergründe zur Entstehung des 2022er Albums RENAISSANCE bewundern. Beyoncé hat das Werk mit ihrer eigenen Firma, Parkwood Entertainment, produziert, weshalb sie auch im Abspann als Regisseurin, Autorin und Produzentin des Konzertfilms genannt wird.

Nur ausgewählte Kinos haben das Werk in ihrem Programm. In Deutschland kann „Renaissance“, wie international auch, in der Regel ab dem 01. Dezember im Kino geschaut werden. Wenn man sich das Programm von großen Lichtspielhäusern anschaut, bieten diese Termine bis zum 14. Dezember an. Ob Beyoncés Tourfilm danach weiterhin laufen wird, ist aktuell nicht bekannt.

Auch ob der Konzertfilm danach im Streaming verfügbar sein wird, bleibt momentan noch unklar.

Gibt es in „Renaissance“ neue Songs zu hören?

Der Film enthält leider keine neuen Songs von Beyoncé. Zur Überraschung der Fans sind aber einige Titel enthalten, die nicht auf der ursprünglichen Setlist der diesjährigen Tour dabei waren. Zuschauer:innen bekommen dafür aber Coverversionen von Tina Turners „River Deep, Mountain High“ und Diana Ross‚ „Love Hangover“ zu hören und der US-Rapper Kendrick Lamar tritt bei „America Has A Problem“ zusammen mit Beyoncé auf. Weitere Gastauftritte gibt es u.a. von Megan Thee Stallion.