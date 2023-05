Die Sendung wird bereits in der zweiten Jahreshälfte 2023 an den Start gehen.

Nachdem es in den vergangenen Staffeln von „The Voice of Germany“ und „The Voice Kids“ immer mehr Rap-Artists gab, bringen die Macher:innen der Casting-Shows nun einen Ableger mit HipHop-Fokus an den Start. „The Voice Rap“ soll die Sendung heißen und neuen Sprechgesang-Talenten einen Platz auf der großen Bühne bieten. Zuletzt war Kandidatin Emma bei „The Voice Kids“ mit ihrer Version von Eminems Track „Mockingbird“ im Internet viral gegangen. Sogar Slim Shady persönlich kommentierte das Cover auf TikTok.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„The Voice Rap“ geht im zweiten Halbjahr 2023 los

Auf der Website von „The Voice of Germany“ heißt es, dass der neue Ableger noch dieses Jahr starten soll, und zwar in der zweiten Jahreshälfte. Am Konzept wird sich dabei nicht viel ändern: Die Teilnehmer:innen müssen die Jury zunächst in den „Blind Auditions“, bei denen die Expert:innen die Künstler:innen nicht sehen können, überzeugen. Wer genau die Juror:innen sind, ist noch nicht bekannt. Es ist lediglich die Rede von zwei „erfahrenen Rap-Coaches“. Der Rapper, oder die Rapperin, die den Wettbewerb am Ende für sich entscheiden kann, wird automatisch mit seinem Coach in das Halbfinale der 13. Staffel von „The Voice of Germany“ einziehen.