Billie Eilish: ALLE Instagram-Follower sind jetzt „enge Freunde“

Die Sängerin teilte auch zwei exklusive Bilder mit ihren neuen und alten Fans.

Billie Eilish hat am Donnerstag (04. April) all ihre Follower:innen in ihre Enge-Freunde-Liste auf Instagram hinzugefügt. Ein Feature der App, das eigentlich dazu dienen soll, persönlichere Posts zu teilen, die nicht für die Allgemeinheit bestimmt sind.

PR-Stunt oder steckt mehr dahinter?

Mit der Aktion hat die Sängerin innerhalb von 19 Stunden circa fünf Millionen Follower:innen dazugewonnen, was kaum verwunderlich ist, da ihre Fans so das Gefühl haben, der „What Was I Made For“-Interpretin näher zu sein und einen neuen Zugang zu ihr gewonnen zu haben.

Bisher hat Eilish schon zwei Bilder in ihrer Story für vermeintlich enge Freunde geteilt – ein körniges Foto, das eine Hand (vermutlich ihre) vor einem scheinbar nächtlichen Himmel oder unter Wasser zeigt und ein Foto, auf dem ein Tattoo auf ihrem unteren Bauch zu sehen ist, welches die Aufschrift „hard & soft“ zu tragen scheint.

Ob hinter der Aktion noch mehr steckt, ist bisher unklar. Fans der 22-Jährigen warten allerdings schon seit einiger Zeit sehnsüchtig auf das Veröffentlichungsdatum ihrer neuen Platte, nachdem Eilish im Februar auf Instagram bekannt gegeben hatte, dass ihr Nachfolgealbum zu HAPPIER THAN EVER fertig sei.