Billie Eilish gibt bekannt: „Mein Album ist fertig“

Wann sie den Nachfolger von HAPPIER THAN EVER veröffentlicht, hat sie aber noch nicht verraten.

Nachdem Billie Eilish ihre Fans die vergangenen drei Jahre über mit Singles gefüttert hat, können sie sich schon bald über ein neues Album freuen. Die Sängerin hat in einem Instagram-Beitrag bekannt gegeben, dass die nächste Platte im Kasten ist. Weitere Details rund um das Veröffentlichungsdatum, den Titel sowie eine erste Single fehlen aber aktuell noch.

Platte Nummer drei könnte bald schon kommen

„Mein Album ist fertig“, vermeldet Billie Eilish und zeigt dazu eine Reihe von Bildern von sich selbst mit Ski-Maske und Windbreaker. Die Rede ist dabei von ihrer dritten LP – dem Nachfolger zu HAPPIER THAN EVER (2021). Die Fans feiern die Neuigkeit in der Kommentarspalte, aber mehr als Spekulationen rund um das Release-Date gibt es noch nicht.

Billie Eilishs Instagram-Post:

Schreibblockade überwunden?

Zuletzt hatte Eilish den Song „What Was I Made For?“ zu Greta Gerwigs satirischer Komödie „Barbie“ beigesteuert. Im Dezember 2023 erklärte die 22-Jährige dazu, warum sie für diesen Auftrag eine besondere Dankbarkeit empfindet – sie habe nämlich mitten in einer Schreibblockade gesteckt und an der Zukunft ihrer Karriere gezweifelt. Sie erklärte: „Ich danke Gott für Greta, Mann. Ich habe mir ehrlich gesagt Sorgen gemacht, dass es für mich vorbei wäre. Ich muss ehrlich zu euch sein. Sie hat mich gerettet, wirklich, ganz ehrlich.“ Die Schreibblockade scheint die „Bad Guy“-Sängerin jetzt wohl überwunden zu haben.