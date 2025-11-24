Billie Eilish bringt 3D-Konzertfilm zur Tour ins Kino

Billie Eilish bringt ihre „Hit Me Hard And Soft“-Tour als Konzertfilm in 3D auf die Leinwand. Erstmals verrät sie Details zu Produktion und Release.

Billie Eilish verkündete bei ihrem finalen Auftritt ihrer ausverkauften Welttournee, dass es einen Konzertfilm geben wird. Im März 2026 soll der Streifen in den Kinos anlaufen.

Tourende mit Überraschung

Die Sängerin brachte die ausverkaufte „Hit Me Hard And Soft“-Tour am Sonntag, 23. November, im Chase Center in San Francisco zu Ende. Für knapp 20.000 Fans hielt die 23-Jährige eine Überraschung bereit – Gerüchte darüber kursierten bereits seit Monaten im Netz.

Mit den Worten, sie sei „froh, glücklich und dankbar dafür, dass wir diese Show für immer erleben zu können“, leitete die Grammy-Gewinnerin den Trailer für die filmische Erzählung der Tournee ein. Das Werk trägt den Titel „Hit Me Hard And Soft – The Tour (Live in 3D)“ und entstand in Zusammenarbeit mit Oscar-Preisträger James Cameron.

Mehr Details zum Film

Kurz darauf teilte die Sängerin die Neuigkeiten mit all ihren Fans auf Instagram. Aus der Caption geht hervor, dass Eilish und Cameron die Produktion gemeinsam übernehmen. Der Oscar-Preisträger ist für Klassiker wie „Titanic“ und die „Avatar“-Reihe bekannt. Der Konzertfilm soll von Paramount produziert und in Zusammenarbeit mit Darkroom Records, Interscope Films und Lightstorm Entertainment entstanden sein. Der Kinostart ist für den 20. März 2026 geplant.

Hier Insta-Post zu Ankündigung durchlesen:

Shows in Manchester als Filmgrundlage

Im Juli 2025 gab die zweifach Oscar-prämierte Songwriterin erste Hinweise auf das Filmprojekt, das sich damals bereits in vollem Gange befand. Sie teilte dem Publikum von der Bühne aus mit: „Im Grunde kann ich nicht viel darüber sagen, aber ich kann verraten, dass ich mit jemandem namens James Cameron an etwas ganz Besonderem arbeite, und es wird in 3D sein. Nehmt das, wie ihr wollt, und diese vier Shows hier in Manchester, ihr und ich, sind Teil von etwas, das ich mit ihm mache. Er ist irgendwo hier im Publikum, nur so nebenbei.“ Bei diesen Auftritten wurde der Star von einem Kamerateam begleitet.

Die Tournee zu ihrem gleichnamigen dritten Studioalbum startete im April 2024 in Québec in Kanada und dauerte gut ein Jahr. In diesem Rahmen besuchte die Künstlerin auch Deutschland: Für vier Konzerte kam sie nach Hannover, Berlin und Köln.

Ob der Konzertfilm später in Streaming-Angebote aufgenommen wird, bleibt zunächst unklar.