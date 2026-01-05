Historischer Rekord: „Avatar 3“ ist 4. Milliarden-Erfolg für James Cameron

„Avatar: Fire and Ash“ überschreitet Milliardengrenze. James Cameron steht nun allein an der Spitze: Kein anderer Regisseur hat vier solcher Erfolge.

James Cameron ist zurück an der Spitze der Kinoerfolge. Mit „Avatar: Fire and Ash“ hat der dritte Teil der Science-Fiction-Reihe am vergangenen Wochenende weltweit die Marke von einer Milliarde US-Dollar Einspielergebnis überschritten. Der Film erreichte diesen Meilenstein rund drei Wochen nach seinem Kinostart Mitte Dezember 2025 und setzt damit den kommerziellen Erfolg des „Avatar“-Franchise fort.

Milliarden-Erfolg in drei Wochen

Nach Angaben aus Branchenkreisen spielte „Fire and Ash“ in den USA und Kanada bislang rund 303 Millionen US-Dollar ein. Weitere 777 Millionen US-Dollar stammen aus internationalen Märkten. Insgesamt beläuft sich das weltweite Einspielergebnis aktuell auf etwa 1,083 Milliarden US-Dollar. Damit gehört der Film zu einem exklusiven Kreis: Erst rund 60 Produktionen in der Kinogeschichte konnten diese Schwelle überschreiten.

Schwächerer Start als der Vorgänger

Im Vergleich zu seinem direkten Vorgänger „Avatar: The Way of Water“ verlief der Start allerdings etwas langsamer. Der zweite Teil der Reihe hatte die Milliardenmarke bereits nach wenigen Tagen erreicht. „Fire and Ash“ benötigte dafür knapp 19 Tage in den nordamerikanischen Kinos, in anderen Ländern teils noch mehr. Dennoch bewerten Branchenbeobachter:innen das Ergebnis angesichts der hohen Erwartungen und der langen Laufzeit des Films als klaren Erfolg.

James Cameron steht allein an der Spitze

Für James Cameron hat der neue Rekord besondere Bedeutung. Der kanadische Regisseur ist nun der einzige Filmemacher, dem es gelungen ist, vier Filme mit einem Einspielergebnis von jeweils über einer Milliarde US-Dollar zu inszenieren. Zu dieser Reihe zählen „Titanic“ (2,265 Milliarden Dollar), „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ (2,924 Milliarden), „Avatar: The Way of Water“ (2,343 Milliarden) sowie nun „Avatar: Fire and Ash“.

Spekulationen über weitere Rekorde

Mit dieser Bilanz setzt sich Cameron deutlich von anderen erfolgreichen Regie-Teams ab, darunter die Russo-Brüder, die mit mehreren Marvel-Filmen ebenfalls Milliardenerfolge feierten. Branchenintern wird nun spekuliert, ob „Fire and Ash“ in den kommenden Wochen auch die nächste Umsatzmarke erreichen kann.

Blockbuster finanzieren Tiefsee-Leidenschaft

Abseits des Kinos nutzt James Cameron seine Einnahmen seit Jahren für andere Projekte. Ein Teil der Erlöse fließt in die Finanzierung von Tiefsee-Expeditionen sowie in die Entwicklung entsprechender Technologien. Seine Blockbuster-Filme seien ein gutes Mittel zum Zweck, um Geld für seine wahre Leidenschaft, die Erforschung der Ozeane, zu verdienen, so der Regisseur gegenüber dem „Daily Telegraph“.

Zukunft der Saga hängt am Erfolg

Cameron selbst hat mehrfach betont, dass der Erfolg dieses Films maßgeblich darüber entscheidet, ob Teil vier und Teil fünf tatsächlich realisiert werden. „Ich weiß nicht, ob die Saga darüber hinausgeht. Ich hoffe es“, sagte er gegenüber „Entertainment Weekly“. Sollten „Avatar 4“ und „Avatar 5“ nicht realisiert werden, kündigte er an, die geplanten Handlungsstränge zumindest öffentlich zu machen. Die Drehbücher würden bereits vorliegen, berichtete der 71-Jährige im Interview mit „TV Movie“.