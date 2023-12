Billie Eilish: Neues Album ist laut Finneas „zu 85 Prozent fertig“

Der Weg dahin war für Billie Eilish und ihn jedoch steiniger, als erwartet, offenbart Finneas.

Ihr aktuelles Album HAPPIER THAN EVER hat Billie Eilish bereits vor zwei Jahren veröffentlicht. Ihr Bruder und Produzent Finneas hat jedoch nun angekündigt, dass man eventuell gar nicht mehr so lange auf ihre dritte Platte warten muss – diese sei nämlich bereits zu 85 Prozent fertig. Der Weg dahin schien allerdings nicht so leicht gewesen zu sein.

Einblicke zum Songwriting-Prozess

Finneas hat bereits die vorherigen beiden Alben seiner Schwester produziert und auch mit ihr an den Songtexten gearbeitet. In einem Interview mit „Mr Porter“ gab er Informationen zum nächsten Werk bekannt und lieferte gleichzeitig auch einige Einblicke in den Prozess des Schreibens. Dem 26-Jährigen fiel das Kreativsein dieses Mal nämlich deutlich schwerer als zuvor und auch Billie Eilish berichtete vor Kurzem, dass sie sich in einer Art Schreibblockade befand, kurz bevor sie den Auftrag für „What Was I Made For“ für Greta Gerwigs „Barbie“ erhielt.

„What Was I Made For“-Musikvideo:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Ich musste wieder in Form kommen“

Mittlerweile befinden sich beide wohl aber wieder auf dem richtigen Pfad Richtung Release. „Ich glaube nicht, dass Billie besonders sicher war, wie sie über die Dinge, über die wir zu schreiben versuchten, tatsächlich empfand. Eine Sache zu machen, mit der man sich wirklich verbunden fühlt – das kann sich einem wirklich entziehen“, erklärte Finneas im Interview. Er selbst hatte das Gefühl, „eingerostet“ zu sein, nachdem er während Eilishs Tour nur wenig Zeit fürs Songwriting hatte. Dazu sagte er: „Es war entmutigend zu erkennen, dass mein Songwriting-Muskel verkümmert, wenn ich eine Auszeit nehme. Ich musste wieder in Form kommen.“

Um in Zukunft einen besseren Flow zu erreichen, hat der Produzent sich vorgenommen, ausgeglichener mit seinem Arbeitspensum umzugehen: „Ich liebe es, etwas zu erschaffen. Aber ich liebe es nicht, darin zu ertrinken. Also versuche ich, eine geregeltere Beziehung dazu zu haben. Ich produziere verantwortungsbewusst“, so Finneas.

Wann genau mit dem neuen Billie-Eilish-Album zu rechnen ist, erzählte der Musiker aber nicht.

HAPPIER THAN EVER im Stream: