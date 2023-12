So performt Billie Eilish den „Barbie“-Song live (Video)

Neben „What Was I Made For“ brachte sie auch noch ein Cover eines Weihnachtssongs auf die Bühne.

Am 16. Dezember stand Billie Eilish zum dritten Mal auf der „Saturday Night Live“-Bühne und performte gleich zwei Songs live. Neben dem „Barbie“-Track „What Was I Made For“ sang sie auch noch den Weihnachtsklassiker „Have Yourself A Merry Little Christmas“. Vorgestellt wurde sie an dem Abend von Greta Gerwig, der Regisseurin des Films, und Kate McKinnon, die in dem 2023er Werk die „weird Barbie“ spielt.

Auf der Stage unterstützte die 21-Jährige ihr Bruder Finneas, der sie am Klavier begleitete. Nach der Hälfte ihrer Performance stieg ebenfalls ein Streicher-Ensemble mit ein. Im Hintergrund liefen derweil Videoausschnitte aus Eilishs Kindheit sowie Bilder von aktuellen wie ehemaligen SNL-Darsteller:innen ab, angelehnt an eine Szene in „Barbie“.

„What Was I Made For“ live bei „Saturday Night Live“:

„Ich danke Gott für Greta“

Mitte November verriet Billie Eilish in einem Gruppeninterview mit „Hollywood Reporter“, in dem unter anderem auch Dua Lipa und Olivia Rodrigo dabei waren, welche besondere Rolle „What Was I Made For“ und der Auftrag von Greta Gerwig im Allgemeinen für sie gespielt hätten. Vor „Barbie“ habe sie in einer Schreibblockade gesteckt und an der Zukunft ihrer Karriere gezweifelt. Sie erklärte: „Ich danke Gott für Greta, Mann. Ich habe mir ehrlich gesagt Sorgen gemacht, dass es für mich vorbei wäre. Ich muss ehrlich zu euch sein. Sie hat mich gerettet, wirklich, ganz ehrlich. […]“

Weihnachtsstimmung bei „Saturday Night Live“

Nach „What Was I Made For“ kam Billie Eilish noch ein zweites Mal vor die Kameras, um ihre Interpretation von „Have Yourself A Merry Little Christmas“ zum Besten zu geben. Auch hier wurde ihr Gesang von Finneas am Piano untermalt. Zusätzlich hatte sie sich den Jazzmusiker Christian McBride am Stand-up-Bass dazugeholt.

„Have Yourself A Merry Little Christmas“ live: