Billie Eilish offenbart: Sie ist queer und hasst Doppelmoral

Eilish sagt im Interview, sie liebt auch Frauen, ist aber von ihnen eingeschüchtert & hasst gesellschaftliche Doppelmoral.

Billie Eilishs Liebensleben war schon oft Thema in der Öffentlichkeit. Gerade nachdem sie zu ihrem Musikvideo „Lost Cause“ unter einem Instagram-Posting von sich „Ich liebe Frauen“ schrieb, wurden neue Diskussionen losgetreten und ihr wurde sogar Queerbaiting vorgeworfen, eben weil man sie in der Vergangenheit nur Männer und nicht auch Frauen* daten sah.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eilish fühlt sich körperlich zu Frauen hingezogen

Alles eine Inszenierung oder liebt Eilish doch auch Frauen? In einem Interview mit dem US-Magazin „Variety“ ging die 21-jährige auf diese Thematik ein und sagte: „Ich hatte nie wirklich das Gefühl, dass ich mich gut mit Frauen identifizieren könnte. Ich liebe sie so sehr. Ich liebe sie als Menschen. Ich fühle mich zu ihnen als Menschen hingezogen. Ich fühle mich wirklich zu ihnen hingezogen.“

Eilish führte dann weiter aus: „Ich habe tiefe Verbindungen zu den Frauen in meinem Leben. […] Ich fühle mich körperlich zu ihnen hingezogen. Aber ich bin auch so eingeschüchtert von ihnen und ihrer Schönheit und ihrer Präsenz.“

Billie Eilish frustriert über Doppelmoral

In dem Gespräch mit „Variety“ berichtete die Sängerin zudem, dass sie in der Vergangenheit von der Doppelmoral, mit der über Männer und Frauen in der Öffentlichkeit geredet wird, frustriert war. Ihre Kleidung hätte sie als Schutzschild für sich und ihren Körper genutzt. Konkret hieß es von ihr: „Niemand sagt jemals etwas über den Körper von Männern. Wenn du muskulös bist, cool. Wenn nicht, cool. Wenn du dünn bist, cool. Wenn du einen Papa-Körper hast, cool. Wenn du pummelig bist, liebe es! Alle sind damit zufrieden. Weißt du warum? Weil Frauen nett sind. Es ist ihnen scheißegal, weil wir die Menschen so sehen, wie sie sind.“