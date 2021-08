Billie Eilish überrascht Fans mit neuer Frisur

Billie Eilishs blondes Haar ist jetzt kürzer als je zuvor und laut eigener Aussage wie von ihrer Mama.

Die Sängerin von HAPPIER THAN EVER zeigte am Montag (23. August) in ihrer Instagram-Story ihren kurzgeschnittenen Style im Auto. Kurz darauf postete Eilish zwei ältere Schwarz-Weiß-Bilder ihrer Mutter Maggie Baird, um auf die Ähnlichkeit zwischen Mutter und Tochter aufmerksam zu machen.

Bereits zu Beginn des Jahres sorgte der 19-jährige Popstar mit dem Wechsel vom Markenzeichen der grün-schwarzen Haare auf Blond für Schlagzeilen.

Eilishs neuestes Album HAPPIER THAN EVER verbringt derzeit die dritte Woche auf Platz 1 der Billboard 200. Es führt zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt eine rein weibliche Top 3 der Album-Charts an. Auch die Plätze 2 und 3 sind von Frauen belegt: Doja Cats PLANET HER und Olivia Rodrigos SOUR.

Für den 3. September 2021 kündigte Billie Eilish zuletzt den Konzertfilm „Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles“ an, der in Kooperation mit dem Streamingdienst Disney+ entstand. 2022 ist zudem die „Happier Than Ever The World Tour“ in Nordamerika und Europa geplant. Alle Tickets dafür sind aber bereits vergriffen.

