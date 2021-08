Billie Eilish mit HAPPIER THAN EVER auf Platz 1 der deutschen Album-Charts

Nachdem Billie Eilish am vergangenen Freitag (30. Juli) ihr zweites Studioalbum HAPPIER THAN EVER veröffentlichte, hat die 19-Jährige damit nun die Spitze der deutschen Album-Charts erobert. Dicht gefolgt wird Eilish auf Platz zwei von dem deutschen Schlagertrio Die Schlagerpiloten und auf Platz drei von Prince mit seiner posthumen Platte WELCOME 2 AMERICA.

Schon mit den fünf zuvor erschienenen Album-Singles „My Future“, „Therefore I Am“, „Your Power“, „Lost Cause“ und „NDA“ sowie den dazugehörigen Musikvideos, zog Billie Eilish bereits in den vergangenen Monaten immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich. Mit all diesen Songs landete Eilish auch schon vor der Albumveröffentlichung von HAPPIER THAN EVER in den Top 40 der US-Billboard-Charts „Hot 100“.

„Happier Than Ever The World Tour“ für 2022 geplant

Für den 3. September 2021 kündigte Billie Eilish zuletzt den Konzertfilm „Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles“ an, der in Kooperation mit dem Streamingdienst Disney+ entstand. 2022 ist zudem die „Happier Than Ever The World Tour“ in Nordamerika und Europa geplant. Alle Tickets dafür sind aber bereits vergriffen.