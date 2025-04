„Black Mirror“: Alles, was ihr zur 7. Staffel der Serie wissen müsst

Nach fast zwei Jahren Pause ist es wieder soweit: Die Fortsetzung des Netflix-Formats „Black Mirror“ geht in die siebte Runde. Ab dem 10. April 2025 können sich die Zuschauer:innen über sechs neue Episoden beim Streamingdienst gucken. Alles, was ihr dazu auf dem Schirm haben solltet, gibt es hier zum Nachlesen.

Ein Blick auf die düstere Zukunft

Noch mal als Reminder: „Black Mirror“ ist eine Anthologie-Serie, in der jede Episode für sich steht und in beliebiger Reihenfolge geschaut werden kann. Was die Folgen verbindet, ist, dass die Auswirkungen von Technologie und Medien auf die Gesellschaft behandelt werden. „Black Mirror“ zeigt, wie schmal der Grat zwischen Fortschritt und Abgrund sein kann.

Und auch die siebte Staffel von „Black Mirror“ bringt in eine hochtechnologisierte, dystopische Welt. In einer der neuen Folgen wird beispielsweise ein bewusstseinserweiterndes Verfahren behandelt, das die Risiken von Künstlicher Intelligenz und den Einfluss auf die menschliche Wahrnehmung untersucht.

Ein neuer Bruch in der Erzählweise

Was erstmalig in der neuen Staffel passiert, ist, dass „Black Mirror“ erstmals die goldene Regel bricht, dass keine Episoden fortgesetzt werden. Die Episode „USS Callister“, die in der vierten Staffel zu den beliebtesten gehörte, bekommt mit „USS Callister: Willkommen bei Infinity“ ein Sequel.

Mit einer Länge von 90 Minuten ist diese Episode die längste überhaupt. Fans dürfen also gespannt sein, wie die Geschichte des Raumschiffs weitergeht. Zudem gibt es eine weitere Neuerung: Folge 4 wird ein Sequel zum interaktiven Film „Black Mirror: Bandersnatch“ (2018).

Das erwartet euch in den Episoden:

„Gewöhnliche Leute“ – Ein Unternehmen revolutioniert die Neurologie, doch der Preis dafür ist hoch „Bête Noire“ – Eine Bekanntschaft aus der Vergangenheit lässt die Gegenwart einer jungen Frau ins Wanken geraten „Hotel Reverie“ – Der Filmindustrie wird durch Künstliche Intelligenz ein neues Zeitalter eröffnet, doch es stellt sich heraus, dass alles viel realer ist, als es scheint „Spielzeug“ – Ein Videospiel scheint eine tiefgründige Botschaft zu vermitteln, doch das Ende ist blutig „Eulogy“ – Eine Reise in die schönsten Erinnerungen wird zu einem Albtraum „USS Callister: Willkommen bei Infinity“ – Die Reise des Raumschiffs geht weiter, während es im unendlichen Universum gegen 30 Millionen Gamer:innen antritt

Der Trailer zur neuen Staffel

Die Besetzung in Staffel 7

„Wir haben einen so prominenten Cast, dass es peinlich ist“, verriet der Serienschöpfer Charlie Brooker bereits 2024 auf der Netflix Geeked Week. In der neuen Staffel sind also wieder einige bekannte Gesichter zu sehen: