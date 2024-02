„The Office“-Star Ewen MacIntosh ist tot, Ricky Gervais trauert

Der Schauspieler starb mit 50 Jahren in einem Pflegeheim. Er hinterlässt seine Eltern und einen Bruder.

Der Schauspieler Ewen MacIntosh ist im Alter von 50 Jahren gestorben. Bekannt wurde er durch seine Rolle des stoisch-wortkargen Buchhalters Keith Bishop in der Erfolgsserie „The Office“, der sich beizeiten auch mal als Ali G. kostümierte.

Einige Freunde und Bekannte melden sich jetzt zu dem unerwartetem Tod des Darstellers.

Todesursache bisher nicht bekannt

„Mit grosser Trauer geben wir bekannt, dass unser geliebtes Comedy-Genie Ewen MacIntosh friedlich gestorben ist. Die Familie dankt allen, die ihn unterstützt haben“, heißt es in einem Statement seines Management-Teams, die die Information über sein Ableben am Mittwoch, dem 21. Februar, öffentlich machten. Ein besonderer Dank gelte auch dem Pflegeheim, in dem Ewen MacIntosh seine letzte Zeit verbracht hatte. Woran und wann genau er starb, ist aktuell noch nicht bekannt.

Sein langjähriger Kollege Ricky Gervais meldet sich via X zu dem Tod des „The Office“-Darstellers: „Das sind sehr traurige Neuigkeiten. Der sehr lustige und freundliche Ewen MacIntosh, der vielen als Big Keith bekannt war, ist von uns gegangen. Ein absolutes Original. Ruhe in Frieden.“

„Den Menschen, der er wirklich war, werde ich nie vergessen“

Auch Ed Scott, ein langjähriger Freund von MacIntosh, ist bestürzt über seinen plötzlichen Tod. Er schreibt in mehreren, zusammenhängenden X-Beiträgen: „Ich bin völlig erschüttert über dem Verlust meines sehr guten Freundes Ewen MacIntosh. Er mag ein bekanntes Gesicht gehabt haben, das Millionen von Menschen als Keith aus ‹The Office› kannten, aber den Menschen, der er wirklich war, werde ich nie vergessen. Ewen war so empathisch, freundlich und integer. Er war einfach ein guter Mann. Ich sende Liebe an seine Eltern Sara and Ewen Sr, seinen Bruder Colin, seine Familie und seine vielen Freunde und Fans. “

Scott fügt hinzu: „Dank der unglaublichen Fürsorge und Liebe des wunderbaren medizinischen Personals und vor allem der Krankenschwestern, die ihn alle liebten, wenn er ihnen ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Ich habe die Empathie und die unglaubliche Fürsorge, die sie ihm entgegenbrachten, aus erster Hand erfahren und bin ihnen allen für immer dankbar. Ich werde dich wirklich vermissen, Kumpel.“