blink-182: Travis Barker spricht über gesundheitliche Rückschläge

Trigeminusneuralgie-Anfall, Corona, Wurzelbehandlung – den Drummer hat es zuletzt hart erwischt.

Gesundheitlich musste Travis Barker zuletzt einiges einstecken. Auf X (ehemals Twitter) gab der blink-182-Drummer bekannt, dass er kürzlich sowohl einen Anfall von Trigeminusneuralgie hatte, als auch eine COVID-Infektion sowie eine Wurzelbehandlung. In seinem Beitrag schrieb Barker dazu: „Das bedeutet, dass ich so ziemlich alles verkraften kann, was Gott mir zuwirft.“

Travis Barkers X-Post:

Unter Trigeminusneuralgie versteht man eine chronische Schmerzerkrankung des Trigeminusnervs. Da dieser besonders für die Gefühlswahrnehmung des Gesichts, der Schleimhäute in Mund und Nase und der Hornhaut verantwortlich ist, führt eine Erkrankung des Nervs zu starken Schmerzen, die Stromschlägen ähneln können.

Auch vor seinen jüngsten gesundheitlichen Rückschlägen hatte Travis Barker bereits mit verschiedenen Verletzungen zu kämpfen. Bei den Proben zur Tour mit blink-182 hatte sich der Schlagzeuger mehrfach am Finger verletzt, bis er sich letztendlich operieren lassen musste.

Trotz seiner kürzlich diagnostizierten COVID-Infektion wird Barker am 2. Oktober voraussichtlich gemeinsam mit seiner Band blink-182 in Lissabon live spielen. Weder er selbst noch der Veranstaltungsort haben die Show bisher abgesagt. Die Band befindet sich derzeit auf ihrer ersten Tournee seit der Rückkehr von Tom DeLonge.

Barker hatte bereits an einigen Konzerten der aktuellen Europa-Tour nicht teilnehmen können, da sich seine Frau Kourtney Kardashian während ihrer Schwangerschaft einer Not-Operation unterziehen musste.