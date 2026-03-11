Bon Jovi als Kinofilm: Biopic zeigt Aufstieg der Rockband

Ein Bon-Jovi-Biopic ist angekündigt: Universal verfilmt die frühen Jahre der Band bis zum Durchbruch mit „Livin’ On A Prayer“. Was zur Produktion bekannt ist.

Universal hat sich die Rechte an einem neuen Film über Bon Jovi gesichert. Damit setzt sich der Trend der Musik-Biopics fort: Noch in diesem Jahr soll ein Michael-Jackson-Kinostreifen erscheinen, außerdem wurde das vierteilige Beatles-Projekt samt Cast für 2028 angekündigt. Was es jetzt zur Bon-Jovi-Story zu wissen gibt, erfahrt ihr hier.

Von den Anfängen der Band

Der Film soll die Anfänge von Bon Jovi beleuchten – beginnend mit dem Traum von Jon Bon Jovi., Musik zu machen, dann geht es weiter mit der Gründung der Band mit David Bryan, Richie Sambora, Alec John Such und Tico Torres sowie den ersten Aufnahmen des Debütsongs „Runaway“. Die Handlung reicht bis zum dritten Album „Slippery When Wet“. Diese Platte brachte den großen Durchbruch der Band mit Titeln wie „Livin‘ On A Prayer“ und „You Give Love A Bad Name“.

Wer bei der Produktion mitmischt

Jon Bon Jovi wird den Film unterstützen und hat Universal den Zugriff auf die gesamte Diskografie der Band zugesichert. Ob er selbst einen Gastauftritt im Biopic haben wird, ist unklar. Er hatte sich in der Vergangenheit schon des Öfteren als Schauspieler versucht, etwa in der Kultserie „Ally McBeal“ und dem Horror-Sequel „John Carpenter’s Vampires: Los Muertos“.

Als ausgewiesener Bon-Jovi-Experte gilt auch Produzent Gotham Chopra, der bereits bei der vierteiligen Hulu-Dokumentation „Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story“ über die Rockband mitgewirkt hat. Die Doku erschien 2024 und ist auf Disney Channel streambar. Sie handelt 40 Jahre Bandgeschichte sowie auch die Zeit, als die Stimmbandverletzung des Sängers hinzukam, ab.

Das Drehbuch des Biopics schreibt Cody Brotter, für den es das Leinwanddebüt sein wird.

Wird die Rolle in der Familie bleiben?

Titel und Erscheinungsdatum des Bon-Jovi-Films stehen noch nicht fest, ebenso wenig wie die Besetzung. In einem Interview 2025 nannte der Sänger seinen Sohn Jake Bongiovi als erste Wahl. Dieser ist selbst Schauspieler und hat bereits in der Romantikkomödie „Sweethearts“ mitgespielt. Außerdem ist er mit der Schauspielerin Millie Bobby Brown verheiratet. Diese ist durch die Serie „Stranger Things“ und Netflix-Produktion „Enola Holmes“ bekannt und kann ihm bestimmt viele Schauspieltipps geben.