Von Abba bis Spice Girls: Wie Songtexte missverstanden werden können

Abba – „Dancing Queen“

Richtig: „See that girl, watch that scene, diggin’ the dancing queen“

Falsch: „See that girl, watch her scream, kicking the dancing queen“

… Sie wäre wohl nicht länger königlich, wenn man sie über die Tanzfläche treten würde.

Snap – „The Power“

Richtig: „Ive got the power“

Falsch: „Agathe Bauer“. Wobei die mittlerweile fast so berühmt wie Snaps eigentlicher Song sein dürfte.

Bon Jovi – „Living On A Prayer“

Richtig: „It doesn’t make a difference if we make it or not“

Falsch: „It doesn’t make a difference if we’re naked or not“ … leider nicht korrekt, obwohl es durchaus überzeugend klingt.

Madonna – „Like A Virgin“

Richtig: „Touched for the very first time“

Falsch: „Like a German, Hugged for the very first time“. 🙁

Auch falsch: „Like a virgin, touched for the thirty-first time.“ Was wohl Sean Penn, Dennis Rodman, Carlos Leon, Guy Ritchie, Tupac, Vanilla Ice, Warren Beatty und die anderen Kerle dazu sagen würden?

The Monkees – „I’m a Believer“

Richtig: „Then I saw her face, now I’m a believer“

Falsch: „Then I saw her face, now I’m gonna leave her“ – ein Korb, von dem sie sich wohl nicht so schnell erholen würde.

Johnny Nash – „I Can See Clearly Now“

Richtig: „I can see clearly now, the rain is gone“

Falsch: „I can see clearly now Lorraine has gone“. Who the hell is Lorraine und warum hat sie ihm die Sicht genommen?

Rihanna – „We Found Love“

Richtig: „What it takes to come alive“

Falsch: „What it takes to form a line“ – obwohl Liebe manchmal auch durch sauber geformte und gezogene Linien gezeigt werden kann.

Jimi Hendrix – „Purple Haze“

Richtig: „Scuse me, while I kiss the sky”

Falsch: „Scuse me, while I kiss this guy” … Auch dafür wäre er entschuldigt gewesen.

Spice Girls – „Wannabe“

Richtig: „If you wanna be my lover, you gotta get with my friends“

Falsch: „If you wanna be my lover, you gotta get rid of my friends“ – da führt die Wunschvorstellung wohl die Aussage an.

Starship – „We Built This City“

Richtig: „We built this city on rock and roll“

Falsch: „We built this city on logs and coal“. Obwohl es ja eigentlich gar nicht so dumm wäre, eine Stadt auf Holz und Kohle zu bauen.

Und der vielleicht beste Verhörer aller Zeiten:

Elton John – „Tiny Dancer“

Richtig: „Hold me closer tiny dancer“

Falsch: „Hold me closer Tony Danza“

Welche Verhörer haben Euch jemals begleitet? Sagt es uns auf Facebook im Thread zum Thema!

Folgt uns auf Facebook!