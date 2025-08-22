Plötzlich Eltern: Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi adoptieren Baby

Quentin Tarantino feiert sich selbst: Das ist sein eigener Lieblingsfilm

„Girls“: Das machen die Seriencharaktere jetzt – laut Lena Dunham

Neu auf Netflix: Die besten neuen Serien im August 2025

Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi sind Eltern geworden.

Die 21-jährige Schauspielerin Millie Bobby Brown und ihr Ehemann Jake Bongiovi (23) haben ein bewegendes neues Kapitel in ihrem Leben aufgeschlagen: Das junge Paar gab bekannt, dass sie diesen Sommer ein Mädchen durch Adoption in ihre Familie aufgenommen haben.

Auf einmal waren es drei

Schon in früheren Interviews hatte Brown deutlich gemacht, dass sie früh Mutter werden und neben leiblichen Kindern auch adoptieren möchte. Ihre eigenen Erfahrungen als Teil einer großen Familie hätten diesen Wunsch geprägt. Mit der Adoption erfüllt sie sich nun einen Teil dieses lang gehegten Traums.

Das Paar gab die Nachricht via Instagram bekannt. So heißt es im Post: „Diesen Sommer haben wir unser süßes kleines Mädchen durch Adoption willkommen geheißen“. Das junge Paar sei überglücklich und freue sich auf das Abenteuer der Elternschaft, das sie „in Ruhe und Privatsphäre“ beginnen wollen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Junge Eltern im Glück

Die „Stranger Things“-Schauspielerin und ihr Mann sind seit 2021 ein Paar und haben sich im Mai letzten Jahres das Ja-Wort gegeben. Auf die Frage, ob das Paar mit 20 und 22 nicht etwas zu jung für eine Eheschließung sei, antwortete damals der Vater des Bräutigams, Musik-Ikone Jon Bon Jovi: „Ich weiß nicht, ob das Alter eine Rolle spielt. Wenn man den richtigen Partner findet und zusammenwächst… Ich glaube, alle meine Kinder haben Menschen gefunden, mit denen sie zusammenwachsen können, und wir mögen sie alle“. Er fügte hinzu: „Millie ist wunderbar“ und sagte, dass sein Sohn „sehr, sehr glücklich“ sei. Der 63-jährige Sänger ist mit der Adoption des Babys der jungen Eltern nun auch das erste Mal Großvater geworden.

Wie viel man von der beliebten Schauspielerin noch auf der Leinwand sehen wird, jetzt, wo sie ihre neue Rolle als Mutter angenommen hat, wird sich zeigen. Doch Fans müssen erst einmal nicht besorgt sein: In der Hit-Serie „Stranger Things“, die in diesem Jahr ihr finales Ende findet, wird sie als nochmal als Eleven zu sehen sein, und ihr neuer Film „The Electric State“ mit Chris Pratt läuft bereits auf Netflix. Der dritte Teil des Sherlock-Holmes-Spin-Offs „Enola Holmes“ befindet sich laut Angaben des Streamingdienstes in der Postproduktion und wird für 2026 erwartet.