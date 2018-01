Britney Spears in Berlin und Mönchengladbach: Infos zu Tickets und Preisen

Im Sommer 2018 kommt Britney Spears auf ihrer „Piece of Me“-Tour auch in Deutschland vorbei. Am 6. August könnt Ihr sie in Berlin (Mercedes-Benz Arena) erleben, am 13. August in Mönchengladbach (Sparkassenpark).

Der allgemeine Vorverkauf für die beiden Deutschland-Konzerte startet am Freitag, den 26. Januar, um 10 Uhr online auf der Website des Tour-Veranstalters LiveNation und deren Partnern.

Mit einer „Tour Club“-Mitgliedschaft oder einem Angebotscode gibt es auf Ticketmaster ab sofort Karten ab 64 Euro und bis zu knapp 100Euro. Kunden können und müssen ein Upgrade für einmalig 35 Euro kaufen, damit bereits am Donnerstag maximal vier Karten erworben werden können. Dies gilt zum Beispiel für die begehrten Plätze im Innenraum.

Am Freitag startet dann der reguläre Vorverkauf, bei dem das gesamte Kontingent freigegeben ist.