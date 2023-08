Britney Spears teilt ihren Trennungsschmerz mit Fans

Auf ihrem Instagram-Profil öffnet sich die Sängerin: „Ich konnte den Schmerz nicht mehr ertragen.“

Nach dem überraschenden Ende ihrer Ehe mit Sam Asghari hat sich Britney Spears erstmals diesbezüglich auf Social Media zu Wort gemeldet. In einem Post auf Instagram teilte die Sängerin mit, wie schwer ihr die gescheiterte Beziehung falle. Es war nur ein Jahr her, dass sich Spears und Asghari das Ja-Wort gaben.

Britney Spears zum Ehe-Aus: „Konnte den Schmerz nicht mehr ertragen“

Es war erst im Juni 2022 als Britney Spears den Schauspieler und Fitnesstrainer Sam Asghai heiratete. Die beiden waren bereits seit längerer Zeit ein Paar. Nach gerade mal 14 Monaten ging dann aber auch die dritte Ehe von Spears in die Brüche.

Das dies kein leichter Umstand für die „Toxic“-Sängerin ist, gab sie am Samstag (19. August) auf Instagram zu verstehen. In ihrem Kommentar zu einem Video gab Spears Einblicke in ihren aktuellen Seelenzustand: „Sechs Jahre sind eine lange Zeit, die man mit jemanden zusammen ist, deshalb bin ich auch etwas erschüttert … Ich bin nicht hier, um das ‚Warum‘ zu erklären, und ehrlich, es geht niemanden etwas an!!! Aber ernsthaft, ich konnte den Schmerz einfach nicht mehr ertragen!!!“, heißt es in dem Post. Schon während ihrer Zeit zusammen hatten Spears und Asghari mit Höhen und Tiefen zu kämpfen, zum Beispiel als die Sängerin eine Fehlgeburt bei ihrer dritten Schwangerschaft erlitt.

Wie sehr all dies auf Spears lastet, teilte sie so weiter mit Fans: „Ich würde es lieben, meine Emotionen und Tränen zu meinen wahren Gefühle zu zeigen, aber aus irgendeinem Grund musste ich meine Schwächen immer verstecken!!! Wenn ich nicht Dads starke Soldatin wäre, würde man mich wegschicken, damit Ärzte sich um mich kümmern.!!! Aber das war dann, wenn ich meine Familie am meisten brauchte!!! Du solltest bedingungslos geliebt werden … nicht unter Bedingungen!!!!“

Trotz all dieser Schicksalsschläge will sich Spears nicht unterkriegen lassen. „[…] Ich werde so stark sein, wie ich kann und mein Bestes geben!!! Und tatsächlich geht es mir verdammt gut!!!“, schließt sie ihre längere Botschaft ab.

Über die Gründe ihrer Scheidung haben sich weder Spears noch ihr Ex-Mann bisher geäußert. Eventuell möchte sich die Sängerin auch wieder mehr Energie in ihr kreatives Schaffen stecken, das wohl gerade wieder entfacht wurde.