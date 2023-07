Britney Spears steckt „voller Ideen“ für neue Musik – so will.i.am

Wenn es stimmt, was der Black-Eyed-Peas-Sänger sagt, können wir auf „Erstaunliches“ von der Musikerin hoffen.

Am Freitag, den 21. Juli, veröffentlichten will.i.am und Britney Spears ihren gemeinsamen Song „Mind Your Business“. Nun hat der Black-Eyed-Peas-Sänger in einem Interview erzählt, wie die Zusammenarbeit mit der Pop-Queen war und ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie Spears aktuell drauf ist.

So hat will.i.am verraten, dass Britney Spears vor kreativen Ideen für neue Musik nur so strotzt und dass man mit gutem Grund einige neue Veröffentlichungen von ihr erwarten könnte. Die beiden haben in der Vergangenheit bereits an einer Reihe von Songs zusammengearbeitet, darunter „Scream And Shout“ (2012), „Big Fat Bass“ (2011) und „Work Bitch“ (2013). Und auch der neue Release macht klar, dass sich die beiden musikalisch bestens verstehen.

Im Gespräch mit dem Boulevardblatt „TMZ“ erzählte der Sänger und Produzent nun, wie es war, mit Spears zusammenzuarbeiten. „Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, dass sie bei der Abstimmung von ‚Mind Your Business‘ ein paar Ideen schickte, wie ‚Hey, nimm das‘, und dann sagte ich: ‚Yo Britney, diese Idee, die du da gerade gegeben hast, ist eigentlich ein neuer Song und das ist total verrückt‘“, sagte er. Des Weiteren erzählte er, dass Spears großartige Ideen habe – fast so, als sei sie eine „Ideenmaschine“, und der Musiker sprach über die potenziellen Songs, an denen sie gerade sitzen könnte.

„Sie hatte Ideen und eine Ideenfabrik. Ich kann mir nur vorstellen, dass Britney auf einer Fülle von Songs sitzt, die sie mit verschiedenen Produzenten gemacht hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie und Pharrell Material haben, das unveröffentlicht ist“, brachte er heraus und fügte hinzu: „Kein Artist, der so produktiv ist, der eine Ideenmaschine ist, hat nicht eine Fülle von Material.“

will.i.am teilte außerdem mit, dass die „Toxic“-Sängerin immer noch eine große Musikleidenschaft hegen würde und dass er sich sicher sei, neue Musik von ihr würde Hit-Potential haben: „In dem Moment, in dem sie in ein Studio geht und sich auf ein Album konzentriert, weiß man, dass es weltbewegend sein wird. Es wird weltbewegend sein, weil es nicht viele Leute gibt, die das durchgemacht haben, was sie durchgemacht hat. Und sie wird damit Menschen helfen, die in ähnlichen Situationen sind“. Und er ergänzte: „Vielleicht wird sie in der Vergangenheit wühlen wollen, oder vielleicht – nur vielleicht – wird sie neu anfangen wollen, aber was auch immer es ist, es wird erstaunlich sein. Ich weiß es“.

„Mind Your Business“ ist der zweite Song, auf dem Spears seit dem Ende der Vormundschaft durch ihren Vater zu hören ist. Der Track war eine Überraschung, da er größtenteils 2013 aufgenommen wurde, ein Jahr nachdem die beiden 2012 ihren gemeinsamen Nummer-Eins-Song „Scream & Shout“ veröffentlicht hatten.

will.i.am verriet weiterhin, dass dies der perfekte Zeitpunkt sei, um den Song fertigzustellen und zu veröffentlichen, da der Track eine große Bedeutung für Spears habe. Denn es würde vordergründig um Spears‘ Geschichte mit den Paparazzi und ihr Gefühl gehen, jegliche Privatsphäre zu verlieren, so seine Erklärung.

Vorbote auf will.i.ams neues Album

„Mind Your Business“ dient als Vorbote für will.i.ams fünftes Soloalbum, das auf THE FORMULA folgt.

2022 arbeitete Britney Spears mit Elton John an der Single „Hold Me Closer“ zusammen – eine neu interpretierte Version seines Hits „Tiny Dancer“. Der Song war Spears‘ erste neue Veröffentlichung seit sie Ende 2021 aus ihrer 13-jährigen Vormundschaft entlassen wurde.

Anfang des Monats gab Spears Details zu ihren Memoiren mit dem Titel „The Woman In Me“ bekannt. Lest hier mehr dazu.