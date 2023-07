Kehrt Victoria Beckham zu den Spice Girls zurück?

In einem TikTok-Video singt Beckham zu einem Spice-Girls-Song und sorgt für Spekulationen.

Wird Posh Spice zu den Spice Girls zurückkehren? Diese Frage stellen sich nach diesem Wochenende zahlreiche Fans der britischen Girlgroup. Grund dafür ist ein Videoclip, den das Ex-Spice-Girl am Montag (24. Juli) auf ihrem offiziellen TikTok-Account gepostet hat.

Darin sieht man die 49-jährige Sängerin ausgelassen bei einer Karaoke-Gesangseinlage. An der Seite ihres tanzenden Ehemanns David Beckham intoniert sie den Song „Say You’ll Be There“ der Spice Girls aus dem Jahr 1996.

Das knapp anderthalbminütige Video zeigt das Posh Spice beim Singen während einer Party zur Feier des Debüts von Fußball-Superstar Lionel Messi in der Major League Soccer mit Inter Miami. Fans glauben, dass Victoria Beckham mit der Karaoke-Session ihre Rückkehr zur Musik und zu ihren ehemaligen Bandkolleginnen ankündigt.

In der Bildunterschrift des Videos heißt es: „Aufwärmen der Stimme in Miami! Mehr folgt!!“, was die Fans in helle Aufregung versetzte, da sie glaubten, dass die ehemalige Popsängerin und heutige Designerin zu den Spice Girls zurückkehren würde.

Die Fans reagierten sofort in den Kommentaren auf die Caption, die auf eine baldige Rückkehr hindeutet. Eine Kommentatorin schrieb: „Die Rückkehr von POSH SPICE OMG LIFE“, während eine andere teilte: „Bitte komm zurück mit den anderen Girls! Du bist meine Kindheit!“

Neues Projekt der Spice Girls in Arbeit

Bereits im Mai deutete die Girlgroup an, dass ein geheimnisvolles Projekt in Arbeit ist, an dem alle fünf Originalmitglieder beteiligt sind. Scary Spice (alias Mel B) erzählte dem UK-Magazin „The Sun“, dass die Popgruppe einem neuen Projekt den letzten Schliff verpasst, das „ziemlich bald“ enthüllt werden soll. Sie teilte auch mit, dass es etwas sein wird, das die Fans lieben werden.

„Wir haben vor, ein Statement zu veröffentlichen. Was das ist, kann ich im Moment noch nicht sagen, weil wir gerade dabei sind, das zu perfektionieren, was wir zusammen machen werden, wir alle fünf, aber es wird etwas sein, das die Fans wirklich lieben werden“, sagte sie.

Sie bestätigte auch, dass Beckham an dem Projekt teilnehmen wird und sagte dazu: „Es geht nicht einmal darum, sie zu überzeugen. Ich meine, sie hat mich und meine Mutter eingekleidet, […] also sind wir irgendwie immer in Kontakt geblieben“. Und sie erklärte weiter: „Es ist nicht so, dass keine von uns miteinander spricht, wir haben alle eine WhatsApp-Gruppe, aber es ist nur eine Frage des Timings.“

„Sie war wirklich damit beschäftigt, ihre Modelinie zu machen und David bei seinen Umzügen und seiner Karriere zu unterstützen und offensichtlich hat sie einen Haufen Kinder, also geht es nur darum, den richtigen Zeitpunkt zu finden und das haben wir geschafft, also sollte es ziemlich bald eine Ankündigung geben“, erklärte sie.

Beckham hatte zuvor erklärt, dass ihre Mode- und Kosmetiklinien sowie ihre Kinder die Gründe dafür seien, warum eine Wiedervereinigung mit ihrer Ex-Band für sie nicht in Frage käme.

Beckham sagte damals der deutschen „Vogue“: „Es hat mich viel Mut gekostet, nicht wieder mit den Spice Girls auf Tour zu gehen, sondern diejenige zu sein, die sagt: ‚Wisst ihr, ich mache es nicht, weil sich die Dinge jetzt anders anfühlen als früher‘“. „Ich konzentriere mich lieber auf meine Familie und meine Firma. Ich bin jetzt 45 und sehr glücklich, die Frau zu sein, die ich bin“ fügte sie hinzu.

Werden die Spice Girls die Headliner des Glastonbury 2024?

Die Spice Girls sind eine der Hauptanwärterinnen auf den Titel des Glastonbury Festivals im nächsten Jahr.

Mel B hatte zuvor in der „Big Narstie Show“ angedeutet, dass die Band 2023 in Glastonbury auftreten würde und sagte, dass sie gerne einen besonderen Auftritt absolvieren würde. Sporty Spice Mel C gab dann aber bekannt, dass die Band aufgrund von Terminkonflikten nicht teilnehmen kann. „Wir würden gerne in Glasto auftreten“, sagte sie. „Es passt nur nicht in den aktuellen Plan mit den Girls. Wir wollen zurück auf die Bühne – alles ist noch in der Schwebe.“

Bis heute gehören die Spice Girls zu den erfolgreichsten Girlgroup-Acts aus Großbritannien. Die fünfköpfige Band formierte sich im Jahr 1994 mithilfe der Talent-Manager Bob und Chris Herbert. Ihre Debüt-Single „Wannabe“ führte in mehr als 30 Ländern Platz eins der Charts an und gilt als meistverkaufte Girlband-Single aller Zeiten. Im Jahr 2019 feierten die Spice Girls ihr Comeback – allerdings ohne Posh Spice Victoria Beckham.