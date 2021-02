Bruno Mars gründet zusammen mit Anderson .Paak die Band Silk Sonic

Bruno Mars und Anderson .Paak, zwei absolute Ausnahmetalente, haben am Freitag (26. Februar) via Instagram die Gründung ihrer gemeinsamen Band Silk Sonic bekannt gegeben. Damit aber nicht genug: In wenigen Tagen soll schon ihre erste Single erscheinen und ein komplett produziertes Album mit dem Titel „An Evening with Silk Sonic“ sei auch schon fertig.

Momentan steht fast schon jedes neue Lied oder Album unter Verdacht, im Lockdown entstanden zu sein. Im Fall von Silk Sonic dürfte sich diese Vermutung auch bestätigen, denn Bruno Mars verkündete selbst über Instagram: „Wir haben uns eingesperrt und ein Album gemacht.“ Zudem teilte er ein Bild, bei welchem es sich höchstwahrscheinlich um das Cover ihres ersten Albums handelt. Ihre erste Single erscheint bereits nächsten Freitag, am 3. März, so Mars.

Dass die beiden nun gemeinsame Sache machen, kommt allerdings nicht ganz von ungefähr. Denn schon 2017 verbrachten die beiden Musiker im Rahmen von Bruno Mars’ „24K Magic“-Welttournee viel Zeit miteinander. Anderson .Paak begleitete die Tour damals als Eröffnungs-Act.