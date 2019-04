Album erscheint voraussichtlich am 12.04.19

Anderson .Paak :: Ventura jetzt bei Amazon.de bestellen

R’n’B: Mehr Frank Ocean wagen! Das vierte Album des Engländers.

Kendrick Lamar und Co. haben für den Film der Stunde einen Soundtrack geschmiedet, der sich wie ein Best-of des aktuellen...

Der Brite bringt die minimalistischen Electronica-Experimente seines Debüts mit der sanften Verpoppung des zweiten Albums und erstklassigem Songwriting zusammen.

In dem neuen Video zu „Barefoot In The Park“ kreuzen sich die Wege von James Blake und Rosalía auf schicksalhafte Weise.

Das Treffen zweier (Pop-)Literaten, ein fragwürdiges Comeback, Wege aus der Depression und eine Liebespille gegen die digitale Tristesse – diese und weitere Themen im jetzt erscheinenden Musikexpress 03/19.

Auch Vini Vici, Years & Years und Razorlight haben zugesagt, beim Sziget Festival 2019 dabei zu sein.