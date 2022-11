BTS-Sänger Jin muss Wehrdienst in militärischer Fronteinheit absolvieren

Jin, das älteste Mitglied von BTS, muss ab Mitte Dezember seinen Wehrdienst antreten. Nach neuen Angaben des südkoreanischen Militärs vom Donnerstag (24. November) wird der Musiker dabei zuerst eine fünfwöchige Grundausbildung in Yeoncheon (Gyeonggi) absolvieren und danach in einer „Fronteinheit“ beschäftigt werden.

Auf Twitter reagieren einige Fans schockiert: „Die Dienstverpflichtung für BTS wird von sk [Südkorea] buchstäblich als militärische Propaganda benutzt, so wie man andere Idole zu Putzhilfen oder Köch*innen macht und BTS an die Front schickt! Der Unterschied? Meine Jungs so zu benutzen, wie es manche meiner Follower*innen bereits gesagt haben, scheint eher eine Bestrafung zu sein“, postet eine Person.

Mandatory service imposition on BTS is literally being used as military propaganda by sk like how you make other idols sweepers or cooks & sending BTS to the front-line! The difference? Using my boys like that icb oomfs are right this seems like a punishment instead

— haaru💙 (@btspayola) November 24, 2022