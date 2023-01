BTS-Star Jin hat seine militärische Grundausbildung abgeschlossen

Über die Fan-App „Weverse“ hat BTS-Sänger Jin zum ersten Mal seit Antritt seines Wehrdiensts Fotos von sich geteilt. Zum Abschluss seiner fünfwöchigen militärischen Grundausbildung richtete er außerdem eine Nachricht an die „Army“, die Selbstbezeichnung eingeschworener BTS-Fans. „Ich habe eine gute Zeit. Das Militär hat mir erlaubt, diese Fotos zu posten. Army, bleibt glücklich und gesund.“ Das Foto zeigt ihn mit Maske und in Uniform. Den Rest seines insgesamt anderthalbjährigen Dienstes wird er als Ausbildungsassistent an der Militärakademie in Yeongcheon ableisten. Dort ist er selbst auch ausgebildet worden.

Im Netz sind außerdem Videos aufgetaucht, die die Abschlusszeremonie der Grundausbildung zeigen. Nach Eintritt in die Armee haben die Rekruten nur beschränkten Zugriff auf ihre Handys und das Internet. Die App „Weverse“ nutzen viele K-Pop-Gruppen um direkt mit ihren Fans direkt in Kontext zu treten. Sie wurde von HYBE entwickelt, dem Label von BTS.

