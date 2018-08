Cat Power veröffentlicht neues Video mit Lana Del Rey

Auch interessant Cat Power kündigt neues Album „WANDERER“ und Tour an Cat Power hat nach ihrem bisher letzten Album SUN für eine Weile nichts von sich hören lassen, zumindest keine neue Musik mehr. Nun ist sie zurück.

Wie bereits berichtet, kündigte Cat Power den Release ihres neuen Albums WANDERER mit einem Teaser-Video an, in dem die US-amerikanische Musikerin a-capella singt.

Nun veröffentlichte die Singer-Songwriterin den Song „Woman“ vom neuen Album, mit niemand anderem als Lana Del Rey als Gaststar.

Eine großartige Kombination, Cat Power und Lana Del Rey ergänzen sich perfekt mit ihrem Call-and-Response-Gesang. Vielleicht hätte der Song noch ein wenig mehr Lana vertragen können. Aber es geht schließlich um das Comeback von Cat Power – Lana Del Rey ist lediglich die „Woman“ an ihrer Seite. Offenbar thematisiert Cat Power das Tourleben, ihre Kindheit in Amerika und scheint dabei noch einmal erwachsener geworden zu sein. Cat Power ist 46 Jahre alt und reflektiert ihre Welt – klug und durchdacht packt sie wie immer ihre Geschichten in Songs und singt uns mit ihrer kratzenden, samtweichen Stimme Zeilen wie die hier vor:

„The doctor said I was better than ever

Man, you should have seen me

Doctor said I was not my past

He said I was finally free“

Cat Power und Lana Del Rey verbrachten im vergangenen Jahr offenbar häufiger Zeit miteinander, wie auf den Instagram-Accounts beider Sängerinnen zu sehen ist.

Cat Power Live in Berlin

Am 5. Oktober erscheint WANDERER, das Album kann unter anderem hier vorbestellt werden:

Auf der ebenfalls angekündigten Tour macht Cat Power am 28. Oktober 2018 auch in Berlin Halt. Erste Infos gibt es dazu bei uns.