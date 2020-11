Celo & Abdi verteilen Essen auf Frankfurts Straßen

Zwei Frankfurter Rapper werden zu Wohltätern: Zusammen mit dem Verein „Stützende Hände“ haben sich Celo & Abdi auf Frankfurts Straßen begeben, um Essen, Getränke und Schlafsäcke an Bedürftige zu verteilen. Die ganze Aktion wurde per Video dokumentiert.

Frankfurts Straßen sind kalt. Vor allem im Winter. Gerade in Zeiten der Pandemie ist es wichtig, Zeichen für Solidarität und Menschlichkeit zu setzen. In einem Van, beladen mit mehreren Litern Wasser, Softdrinks, Schokolade und 200 Frankfurter Dönern, waren Celo & Abdi unterwegs und haben Lebensmittel auf Frankfurts Straßen verteilt. Die Aktion wurde wohlwollend aufgenommen. An einer Stelle bekommt Celo im Gegenzug sogar ein paar Rap-Zeilen serviert. Immer wieder rufen sie in dem Video Gastronom*innen dazu auf, Essen an den Verein „Stützende Hände“ zu spenden, der täglich unterwegs ist, um die Menschen auf den Straßen zu versorgen.

Celo & Abdi verteilen Essen für Stützende Hände auf YouTube ansehen

Am Ende machen sich die Rapper noch für eine weitere Aktion stark: Im Rahmen der kommenden Weihnachtszeit will der Verein Geschenke an Kinder auf Krebsstationen spenden. Für den Aufruf teilt Abdi ein kurzes Video-Statement auf dem Instagram-Account des Vereins. Die Aktion kann man unter diesem Link unterstützen.

Kürzlich machten sich Manuellsen und Massiv stark für eine Petition, um die Abschiebung einer tschetschenischen Familie zu verhindern.

Das neue Album von Celo & Abdi MIETWAGENTAPE 2 erscheint am 20. November 2020.