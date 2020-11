Manuellsen und Co. machen sich gegen Abschiebung stark

Auf diversen Social-Media-KanÀlen hat die Geschichte der Familie Kadyrova bereits die Runde gemacht. Nun mobilisieren Rapper wie Manuellsen, PA Sports und Massiv ihre Fans, um die Abschiebung einer tschetschenischen Familie zu verhindern.

Die Familie Kadyrova

Die ganze Geschichte: Vor gerade einmal zwei Tagen startete eine Petition, um die Abschiebung einer tschetschenischen Familie in ihr Heimatland zu verhindern. Aktuell zĂ€hlt die Petition bereits mehr als 12.000 UnterstĂŒtzer*innen. Es geht um die Familie Kadyrova, bestehend aus der 38-jĂ€hrigen Mutter, einer zehnjĂ€hrigen Tochter und einem neunjĂ€hrigen Sohn, die bereits seit 2013 in Deutschland lebt. Der Grund fĂŒr die Flucht war vor allem der gewalttĂ€tige Vater, der seine Ehefrau und Kinder regelmĂ€ĂŸig prĂŒgelte, und die Frau sogar mit einem Messer verletzt hatte. Die Flucht wurde heimlich vollzogen, weil der Vater der Mutter verboten hatte, ihre Kinder zu sehen. Die Familie hatte sich in Deutschland gut integriert: Die Kinder sprechen beide fließend Deutsch und die Mutter besucht Sprachkurse. Eine Abschiebung wĂŒrde die Familie vermutlich direkt in die Arme des mutmaßlichen GewalttĂ€ters schicken. Jetzt tauchte ein Video der weinenden Tochter auf, die darum bittet, in Deutschland bleiben zu dĂŒrfen.

Rapper mobilisieren ihre Fans

Nachdem die Geschichte bereits von Rappern wie PA Sports und Massiv geteilt wurde, macht sich nun auch der MĂŒhlheimer Rapper Manuellsen stark fĂŒr die Familie. In einem Instagram-Video richtet sich er sich direkt an seine Fans:

„Die sollen jetzt abgeschoben werden, was völlig sinnfrei ist, weil die halt in Tschetschenien keinerlei Perspektiven haben. Es gibt eine Petition, die wir unterschreiben können. Ich bitte euch, up zu swipen und dann könnt ihr das Ding unterschreiben und dann helft ihr der Familie vielleicht, hier zu bleiben. Mir fĂ€llt sowieso auf in letzter Zeit, die deutschen Behörden schieben einfach ab – so willkĂŒrlich – ob Crime vorliegt oder nicht. Mir liegt am Herzen, dass wir diese Familie unterstĂŒtzen.“

Das Asylverfahren der Familie wurde wohl abgelehnt. In letzter Instanz scheiterte sie auch vor der HĂ€rtefallkommission. Ob die Petition eine Wirkung auf das Schicksal der Familie haben wird, gilt abzuwarten, jedoch konnten Manuellsen und Co. dem Fall etwas mehr Aufmerksamkeit schenken.

Manuellsen und Massiv, die beide das Video der Familie teilten, haben kĂŒrzlich bekannt gegeben, dass sie an einem gemeinsamen Album mit dem Titel GHETTO arbeiten.