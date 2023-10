Cher und Madonna haben „das Kriegsbeil vor langer Zeit begraben“

Cher beleidigte Madonna in der Vergangenheit unter anderem als „gemein“ & als eine „verwöhnte Göre“.

Beste Freundinnen scheinen Madonna und Cher noch nie gewesen zu sein. In der Vergangenheit beschimpften sich die Musikerinnen öffentlich mit so einigen unschönen Ausdrücken. Ob Ironie oder Provokation: Madonna nutzt diese Feindseligkeit auf ihrer aktuellen „Celebration“-Tour und zeigt im Hintergrund Interviewausschnitte von Cher, wie sie die „Queen of Pop“ hemmungslos beleidigt. Die 77-jährige Sängerin reagierte nun auf diese Art der Inszenierung und erklärte, dass der Streit zwischen den Pop-Ikonen längst Vergangenheit sei.

Besagte Background-Videoausschnitte stammen aus einem Interview aus dem Jahr 1991 mit dem US-amerikanischen Fernsehsender „CBS“. In dem Gespräch bezeichnete Cher ihre Kollegin als „gemein“ und als eine „verwöhnte Göre“. „Ich finde, dass man, wenn man die Art von Anerkennung erreicht, die sie erreicht hat, ein bisschen großmütiger und ein bisschen weniger ein Miststück sein sollte“, so die „Believe“-Sängerin in dem Clip.

Als sie jetzt von der „Los Angeles Times“ auf die Beleidigungen angesprochen wurde, hieß es von Cher: „Ich habe noch viel Schlimmeres gesagt. Ich mag sie eigentlich. Aber kommt schon.“ Es gäbe folglich kein böses Blut mehr zwischen den Künstlerinnen. Auf die Frage, ob Madonna trotzdem gemein sein könne, fuhr sie fort: „Sie kann es sein. Aber wir haben das Kriegsbeil schon vor langer Zeit begraben, weil ich sie etwas viel Schlimmeres genannt habe, und sie hat mir verziehen.“

Cher stellte im Gespräch außerdem klar, dass sie Madonna sogar für ihre Trendsicherheit bewundere. „Es gibt niemanden wie sie, der sein Ohr so am Puls der Zeit hatte und alles vor allen anderen wusste. Ich meine, sie wusste, was kommen würde, und sie war sofort zur Stelle“, erklärte die Künstlerin. „Ich hatte immer das Gefühl, dass das ihre größte Gabe war – dass sie die Trends vor uns allen kannte.“

Am 14. Oktober startete Madonnas Tournee mit einer Reihe von Auftritten in London, nachdem sie im Juni ihre US-Konzerte aufgrund einer „schweren bakteriellen Infektion“ absagen musste. Am 28. und 29. November kommt die „Queen of Pop“ auch für zwei Gigs in die Berliner Mercedes-Benz Arena.