Foto: Getty Images for BET, Paras Griffin/VMN18. All rights reserved.

Donald Glover aka Childish Gambino bei den BET Awards 2018 am 24. Juni in Los Angeles

Auch interessant ME 08/18 Jetzt am Kiosk: Die „Sommer-Ausgabe“ des Musikexpress – mit Childish Gambino, Florence Welch, Sonic Youth, Helena Hauff u.v.m. Als hätten wir uns abgesprochen: Zeitgleich mit Erscheinen der Sommer-Ausgabe des Musikexpress, deren Titel Childish Gambino ziert, hat eben jener ein sogenanntes „Summer Pack“ in die Streamingdienste dieser Welt geschickt. In diesem Paket stecken zwei neue Singles des schauspielernden Rappers. Sie heißen „Summertime Magic” und „Feels Like Summer” – und so klingen sie auch.

Stream: Childish Gambino – „Summertime Magic“

https://www.youtube.com/watch?v=diLp6hUqvVk Video can’t be loaded: Childish Gambino – Summertime Magic (Audio) (https://www.youtube.com/watch?v=diLp6hUqvVk)

Stream: Childish Gambino – „Feels Like Summer“

https://www.youtube.com/watch?v=ieL7BHjiyd8 Video can’t be loaded: Childish Gambino – Feels Like Summer (Audio) (https://www.youtube.com/watch?v=ieL7BHjiyd8)