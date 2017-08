Chris Cornells Tochter singt „Hallelujah“ für ihren toten Vater und Chester Bennington

Die zwölfjährige Toni Cornell war in den vergangenen Monaten von gleich zwei Todesfällen in ihrem unmittelbaren Umfeld betroffen: Am 18. Mai starb ihr Vater, Grungerock-Legende Chris Cornell, im Alter von 52 Jahren – er nahm sich selbst das Leben. Nur rund zwei Monate später, am 20. Juli 2017, tat Linkin-Park-Sänger Chester Bennington es ihm gleich: Der Freund der Familie und Patenonkel von Tonis Bruder Christopher erhängte sich ebenfalls und wurde 41 Jahre alt. Bennington litt wie Cornell unter Depression.

In einem offenen Brief erinnerten Toni Cornell und ihre Schwester Lillian bereits wenige Wochen nach Chris Cornells Tod an ihren Vater.

Nun hat Toni Cornell in Erinnerung an ihren Vater und an Chester Bennington das Mikrofon ergriffen: In der TV-Show „Good Morning America“ sang sie mithilfe von OneRepublic Leonard Cohens Song „Hallelujah“. Tragischerweise war dies auch der Song, den Chester Bennington auf der Beisetzung von Chris Cornell sang.

„It’s an honor to perform this for my dad and Chester and to sing for them”, sagte sie. Seht hier ein Video ihres Auftritts:

