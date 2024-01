Christopher Nolan feiert die neue Emma-Stone-Serie „The Curse“

„Ich kann es kaum erwarten, dass die Zuschauer den Höhepunkt miterleben“, freut sich Nolan.

Nach der Ausstrahlung der ersten Folge der Serie „The Curse“ hat Filmemacher Christopher Nolan eine Fragerunde mit den Schauspielern und Co-Autoren Nathan Fielder und Benny Safdie moderiert. Letzter führte auch die Regie und hatte erst kürzlich mit Nolan zusammengearbeitet, als er den ungarisch-amerikanischen Physiker Edward Teller in „Oppenheimer“ darstellte. Das satirische Comedy-Format von Paramount+ und Showtime mit Fielder und „La La Land“-Star Emma Stone in den Hauptrollen beschreibt der „Tenet“-Macher als „anders als alles, was ich bisher im Fernsehen gesehen habe“.

„Es gibt so wenige Serien, die wirklich keine Vorbilder haben“, führte Nolan seine Meinung an und sagte weiter: „Ich meine, man geht zurück zu Dingen wie ‚Twin Peaks‘ oder ‚The Prisoner oder Dennis Potters ‚Singing Detective‘ – Dinge wie diese. Man befindet sich also in einem erstaunlichen Bereich, und ich kann es kaum erwarten, dass die Zuschauer den Höhepunkt miterleben.“

Das gesamte Gespräch des Trios könnt ihr hier sehen.

Q&A zu „The Curse“ mit Christopher Nolan:

In „The Curse“ stellen „The Rehearsal“-Schauspieler Fielder und Oscarpreisträgerin Stone ein Ehepaar mit einer eigenen TV-Show namens ‚Fliplanthrophy‘ dar. Die Handlung nimmt eine überraschende Wendung, als ein vermeintlicher Fluch ihre Beziehung beeinträchtigt, während sie versuchen, ein Kind zu bekommen. Benny Safdie spielt in der Serie einen Fernsehproduzenten, der versucht, die moralisch fragwürdigen Aktionen des Paares mit der Kamera festzuhalten.

Trailer zu „The Curse“:

Die erste Staffel von „The Curse“ ist jetzt auf Paramount+ im Stream verfügbar.