Cluesos neues ALBUM und digitale Releaseparty – hier im Stream

Am 1. Oktober kam Cluesos neuntes Studioalbum ALBUM heraus. Richtig, es ist nicht nur eines, sondern es heißt auch so. Wer bei der Releaseparty dabei sein will, kann ab 19 Uhr auf YouTube einschalten.

Empfehlung der Redaktion Clueso und Andreas Bourani vereinen sich für gemeinsame Single „Willkommen Zurück“

Durch die Pandemie war vieles bisher nicht möglich, Festivals und lange Partynächte fielen in der heißen Jahreszeit größtenteils aus, deshalb feiert Clueso mit ALBUM den Sommer nun einfach im Herbst. Dafür bekommt er Unterstützung von Feature-Gästen wie Bausa, Andreas Bourani, Mathea, Sharaktah und Bozza.

Er sagt: Das Ziel war ein Album zu produzieren, das einen modernen Sound hat, ohne dabei die musikalischen Wurzeln zu verlieren und sich selbst treu zu bleiben.

„Ich bin absolut kein Reißbrett-Typ, aber es gab am Anfang die große Sehnsucht, einen neuen James-Bond-Film zu erschaffen, wenn man so will. Einen Blockbuster, der die ganzen großen und kleinen Sehnsüchte mit all meinen musikalischen Vorlieben verbindet. Ich wollte einen neuen Style, einen modernen Sound kreieren, ohne alles komplett auf links zu drehen.“

Produziert wurde das Album neben Clueso selbst von Beatzarre & Djorkaeff, DECCO, Tobias Kuhn, Hitimpulse, Truva, Alexis Troy, Michael Geldreich, Pascal Reinhardt, Miksu & Macloud und Daniel Flamm. Ein riesiges Team, das sich zumindest für Clueso ausgezahlt hat: „Für mich ist es wirklich wieder ein kompletter Neuanfang. Vor allem bin ich richtig begeistert vom ALBUM. Ich weiß, das hört man oft, aber ich war wirklich noch nie so zufrieden mit einem neuen Album.“

Am 1. Oktober findet die digitale Releaseparty des Albums statt, ab 19 Uhr kann sich jeder dazu schalten und gemeinsam mit Clueso feiern. Moderiert wird die Show von den „WorldWideWohnzimmer“-Zwillingen Dennis und Benny Wolter und zu den Gästen zählen neben einigen Features des Albums auch andere Gäste wie Benjamin von Stuckrad-Barre.

Hier der Link zur Releaseparty: https://youtu.be/UBu97_VITkQ

Der Stream:

Empfehlung der Redaktion

Cluesos Album HANDGEPÄCK I aus dem Jahr 2018 landete auf Platz 1 der deutschen Charts.

Hier Cluesos Album ALBUM im Stream hören: