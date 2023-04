Und nicht nur das: Aufgrund der hohen Streamingzahlen hat Michael Bully Herbig am Freitag (28. April) die fünfte Staffel der Comedy-Show angekündigt.

Die Comedy-Serie „LOL – Last One Laughing“, in der zehn Komiker:innen in einen Raum eingesperrt werden und sich gegenseitig zum Lachen bringen müssen, ist am Osterwochenende in die vierte Runde gegangen – und hat es geschafft, den Erfolg der Vorgänger-Staffeln sogar noch zu übertrumpfen. Laut eines Berichts der PR Agentur filmcontact handelt es sich bei der vierten Staffel von „LOL“ um den meistgestreamten Titel bei Prime Video in Deutschland und Österreich aller Zeiten.

Wohl auch aufgrund der hohen Streamingzahlen hat Michael Bully Herbig am Freitag (28. April) die fünfte Staffel der Comedy-Show angekündigt. Er sagte: „High Five! Und jetzt alle: Shu shu shu, sha sha sha, nächstes Jahr ist dann die fünfte Staffel da!“. Damit bezieht sich der 54-jährige Komiker und Regisseur auf den Auftritt von Bastian Pastewka und Anke Engelke als Schlagerstars Mel & Jenny in der Show. Ein Clip der Gesangseinlage „Shu Shu Shu“ ist viral gegangen und wurde insgesamt mehr als 14 Millionen Mal auf den Social-Media-Kanälen von „Prime Video Deutschland“ angeschaut.

In der diesjährigen Staffel von „LOL – Last One Laughing“ treten Cordula Stratmann, Elton, Hazel Brugger, Jan van Weyde, Joko Winterscheidt, Kurt Krömer, Martina Hill, Max Giermann, Michael Mittermeier und Moritz Bleibtreu gegeneinander an. Die Regeln sind dieselben wie in den vorherigen Staffeln: Wer einmal lacht, kriegt eine Verwarnung, beim zweiten Mal fliegt die Person raus. Der Gewinner oder die Gewinnerin bekommt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird.