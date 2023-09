Chrisean Rock streamt Entbindung live auf Instagram – ohne Blueface

Vor laufender Kamera hat sie ihren Sohn zur Welt gebracht. Blueface schien nicht vor Ort zu sein.

Rapperin Chrisean Rock hat sich für die Geburt ihres ersten Kindes einen besonders PR-Stunt einfallen lassen: Die 23-Jährige ließ die gesamte Prozedur im Kreissaal auf Instagram live übertragen. Ihr Kollege und Ex-Partner Blueface blieb dem Anlass aber fern.

Am Sonntag (3. September) war der Termin der erwarteten Entbindung. Umringt von Freund:innen und Verwandten brachte Chrisean Malone, der bürgerliche Name von Rock, einen Jungen zur Welt. Der Erstgeborene wurde auch direkt auf den Namen seiner Mutter getauft. Über sechs Millionen Menschen verfolgten das Wunder der Geburt via Instagram.

Seht hier das Instagram-Video von Chrisean Rocks Entbindung:

Weder persönlich noch virtuell war jedoch Blueface dabei, der mutmaßliche Vater des Kindes. Dieser weilte laut „TMZ“ wohl in einer anderen Stadt. Schon im Vorfeld gab es zwischen dem Rapper, der erst kürzlich attackiert wurde, und Chrisean Rock zu Streit um das Baby. Blueface bestritt lange Zeit, der Vater zu sein. Auf X, ehemals Twitter, schrieb er über die Schwangerschaft seiner Ex: „Um all eure Fragen zu beantworten – Rock und ich sind offiziell Geschichte, es ist nur noch rein geschäftlich zwischen uns. […] Sie ist mit dem Kind eines anderen schwanger, es ist nicht meins.“ In einem weiteren Post ergänzte Blueface: „So lange ich keinen DNA-Test sehe, ist es nicht meins.“

Den Test legte Chrisean im Juni vor, was dennoch nicht zu einer Versöhnung der beiden beitrug. Schon während ihrer gemeinsamen Zeit sorgten Chrisean Rock und Blueface immer wieder für Schlagzeilen. So sollen die beiden immer wieder in physische Auseinandersetzung geraten sein, im privaten Umfeld sowie in der Öffentlichkeit.