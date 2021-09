Coldplay und BTS mit Doku und Video zu „My Universe“

Foto: Parlophone, James Marcus Haney x Heo Jae Young x Kim So Jung. All rights reserved.

Am Freitag, dem 24. September, erscheint sozusagen das vertonte Königstreffen des Pops. Mit Coldplay und der K-Pop-Band BTS machen zwei der größten Bands der Welt im Studio gemeinsame Sache. Der Song wird „My Universe“ heißen und auf dem neuen Coldplay-Album „Music of the Spheres“ zu finden sein, das am 15. Oktober erscheint.

Beide Bands waren am Songwriting beteiligt und der Song wird englische und koreanische Lines enthalten. Coldplay gaben bereits via TikTok ein kleines Preview:

Wie das Coldplay-Label „Parlophone“ nun bekannt gab, wird es nicht bei einem schnöden Single-Release bleiben. Kurz nach dem Release wird am Sonntag, dem 26. Oktober, eine Dokumentation namens „Inside My Universe“ über die Entstehung des Songs erscheinen. Außerdem werde es verschiedene Reworks und Versionen des Songs geben, wie man es von K-Pop-Single-Releases so kennt.

Damit gehen die BTS-Coldplay-Festspiele wohl in die finale Runde. Schade eigentlich, denn diese brachten ja auch erstaunliche Interviews wie dieses hervor.