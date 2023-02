Offiziell: BTS gibt es bald als Lego-Figuren

Foto: AFP via Getty Images, ANGELA WEISS. All rights reserved.

Der Spielwarenhersteller „Lego“ hat ein Ideas-Set der K-Pop-Gruppe BTS angekündigt. Die sieben Boygroup-Mitglieder – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Jung Kook und V – sind darin an dem Musikvideo-Set ihres Songs „Dynamite“ angesiedelt. Ab dem 1. März kommt die Lego-Box in den Handel.

Die Idee dazu hatten die beiden US-Amerikaner Josh, 20, und Jacob, 21, die sowohl Lego-, als auch BTS-Fans sind. „Lego-Ideas“ lässt Fans des dänischen Unternehmens Ideen einreichen, die dann bei Umsetzung 1% der Lizenzgebühren erhalten.

„Josh hat sich um den Aufbau und das Design gekümmert und ich, als riesiger BTS-Fan, habe ihm gesagt, was wir brauchen und welche Details am wichtigsten sind. Es hat wirklich Spaß gemacht“, sagte Jacob über den Prozess.

„Dynamite“ stellte nach seiner Veröffentlichung am 21. August 2020 fünf neue YouTube-Rekorde auf, unter anderem als meist angeklicktes Video in den ersten 24 Stunden, und war in unzähligen Ländern auf Platz 1 der Charts.