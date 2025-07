Oasis live: Liam & Noel Gallagher verbeugen sich sogar voreinander (Video)

Oasis in Cardiff: So reagiert das Internet auf die Reunion-Show

Schon beim ersten Comeback-Konzert von Oasis in Cardiff am 4. Juli wurden die Brüder für ihr gemeinsames Auftreten und eine Live-Show voller Hits gefeiert. Am zweiten Abend, am 5. Juli, lieferten die Britrocker in der walisischen Hauptstadt vor rund 75.000 Fans noch einen weitere Geste des Respekts und Zusammenhalts ab: Sie verbeugten sich voreinander.

Wenige Worte, klare Gesten

Knapp 16 Jahre ist es her, dass Noel und Liam Gallagher zuletzt gemeinsam auf der Bühne standen. Dann folgte die Trennung der Band wegen des Streits der Brüder. Nun betraten sie am Samstag, den 5. Juli, wieder Hand in Hand die Bühne, wie bereits am Vorabend – nur eben obendrauf mit dem zusätzlichen ausgiebigen Verneigen dem Geschwisterteil gegenüber. Worte nutzten sie auf der Bühne also wenige, aber dafür klare Gesten. Wie die genau aussahen, kann mithilfe von zahlreichen Mitschnitten im Netz nachvollzogen werden.

Wie zum in dem Live-Mitschnitt vom zweiten Oasis-Gig:

Das performten Oasis live

Die Setlist umfasste 23 Songs, darunter eigentlich nur Hits.. Zum Abschluss spielte die Band ihre wohl bekanntesten Songs „Don’t Look Back In Anger“, „Wonderwall“ und „Champagne Supernova“. Konkret sah die Setlist wie folgt aus:

Hello Acquiesce Morning Glory Some Might Say Bring It On Down Cigarettes & Alcoho Fade Away Supersonic Roll With It Talk Tonight Half The World Away Little By Little D’You Know What I Mean? Stand By Me Cast No Shadow Slide Away Whatever Live Forever Rock ‘n’ Roll Star The Masterplan Don’t Look Back In Anger Wonderwall Champagne Supernova

Tour geht weiter in Manchester

Beide Konzerte wurden von der (britischen Presse) in großen Teilen gelobt. Und nach den beiden Auftaktkonzerten in Cardiff geht es für die Gallagher-Brüder weiter nach Manchester, ihre Heimatstadt. Dort sind fünf Shows geplant. Insgesamt umfasst die Tour vorerst 17 Konzerte in Großbritannien und Irland, unter anderem in London, Edinburgh und Dublin. Weitere Termine in Nordamerika, Asien und Südamerika sind bereits angekündigt. Insgesamt soll die Tour 41 Auftritte beinhalten. Konzerte in Deutschland sind bislang nicht vorgesehen.